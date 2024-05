Alonso na gesprek met Ben Sulayem: "F1 moet zaken aanpakken"

Afgelopen weekend maakte Fernando Alonso op kritische wijze duidelijk dat hij vermoedde dat nationaliteit een rol speelt bij de besluitvorming van de stewards. Dit volgde na het incident bij de start van de sprintrace in Miami, waar Lando Norris in de rondte werd getikt na contact van Lance Stroll, die op zijn beurt een tik van Alonso kreeg omdat hij Lewis Hamilton in de spiegels zag opdoemen. Alonso was ervan overtuigd dat Hamilton een straf zou ontlopen 'omdat hij niet Spaans is'.

Na zijn straf in de sprintrace in China - waar hij een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten kreeg - en het onbestraft laten van Hamilton wilde Alonso nu het gesprek aangaan met FIA-president Mohammed Ben Sulayem, naar eigen zeggen om er zeker van te zijn dat nationaliteit geen rol speelt bij het bestuursorgaan. Dat gesprek volgde vrij vlot na de kwalificatie in Miami en beviel Alonso wel. "Ik heb met hem gesproken, hij staat altijd open voor elke mening die de coureurs hebben", zegt Alonso. "Hij weet dat wij degenen zijn die de auto's besturen en dat we suggesties kunnen doen. Er zijn wat zaken die we als sport moeten aanpakken. Hij luistert altijd naar ons. Laten we kijken of we van de Formule 1 een betere sport kunnen maken met iets meer consistentie [in de besluitvorming van de stewards]."

Landgenoot Carlos Sainz kreeg na afloop van de Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden en één strafpunt op zijn licentie voor het incident met Oscar Piastri in bocht 17. De McLaren-coureur moest als gevolg daarvan een nieuwe voorvleugel halen en kwam niet verder dan P13. Sainz wil niet meegaan in het verhaal van Alonso dat nationaliteit een rol speelt, maar stelt wel dat er een gebrek aan consistentie is bij het beoordelen van incidenten. Hij wijst naar een eerder moment met Piastri, die wijd ging in bocht 11 en zo ook Sainz van de baan forceerde. Dat bleef onbestraft. "Ik was verrast om te zien dat Oscar iets vergelijkbaars deed als Kevin Magnussen", doelt hij op het duel van de Haas F1-coureur in de sprintrace. "Hij kreeg ik weet niet hoeveel straffen, maar hij [Piastri] kreeg niks en gaf mij niet de positie terug. Toen dacht ik: als we het zo gaan doen, dan ga ik er ook voor. En dat heb ik gedaan."