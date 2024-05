Alonso: Aston Martin F1 wil in 2026 het Red Bull van 2022 zijn

De Formule 1 stapt in 2026 over op een nieuw technisch reglement, waarbij ook de power unit behoorlijk onder handen wordt genomen. Dergelijke reglementswijzigingen geven teams de kans om in één klap helemaal vooraan te staan door het beste met de nieuwe regels om te gaan. Zo profiteerde Mercedes optimaal van de nieuwe reglementen van 2014 om aan de langste reeks wereldtitels ooit in F1 te beginnen. Acht jaar later ging Red Bull Racing onder aanvoering van ontwerper Adrian Newey juist het beste om met de terugkeer van het grondeffect, waardoor het team nog altijd de dominante factor is.

De nieuwe reglementen van 2026 bieden de teams dus een nieuwe kans om zich vooraan te melden. Dat is iets waar Aston Martin vanzelfsprekend ook op hoopt, zo vertelt Fernando Alonso. "Ik denk dat iedereen de reglementen van 2026 het belangrijkste vindt. Adrian wist het meeste uit de huidige regels, die in 2022 begonnen, te halen. In 2014 was het echter Mercedes dat er het meeste uithaalde. Je weet niet wat er in 2026 gaat gebeuren", zegt Alonso, die vervolgens aangeeft wat Aston Martin voor elkaar wil krijgen. "We willen het Mercedes van 2014 of het Red Bull van 2022 worden, en ik denk dat veel teams daar op hopen."

Geen implosie bij Red Bull

Red Bull kan richting 2026 niet meer rekenen op de kennis en het inzicht van Newey. Eerder deze maand heeft de topontwerper bekendgemaakt dat hij in het eerste kwartaal van 2025 vertrekt bij de Oostenrijkse renstal. Die beslissing volgt na enig tumult binnen de renstal eerder in het jaar, wat veroorzaakt werd door het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Hoewel het aangekondigde vertrek van Newey zonder twijfel een aderlating is voor het team, verwacht Alonso niet dat dit onderdeel is van een implosie bij Red Bull.

"Ik denk het niet. Natuurlijk domineren ze de sport sinds 2021 en als er buiten het raceweekend om iets gebeurt bij dat team, dan wordt daar natuurlijk veel over geschreven", stelt de tweevoudig wereldkampioen. "Iedereen wil dat team verslaan en iedereen wil ze zodanig destabiliseren dat je ze op de baan kunt verslaan. Ik denk ook dat het bij een ander team veel minder nieuws oplevert als een technisch directeur of ontwerper vertrekt, dan als het gebeurt bij het winnende team. Laten we zien wat er in de toekomst gebeurt."