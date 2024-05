Op vrijdag had Fernando Alonso het op het Formule 1-circuit van Imola al vrij lastig, maar op zaterdag zijn de problemen alleen maar groter geworden. De Spaanse Aston Martin-rijder gleed in een snelle ronde op de harde banden stevig de bandenstapels in. De routinier kon niet verder en moet de rest van de training toekijken. Dat zou de minste van zijn zorgen zijn, want de achterkant van de auto raakte zwaar beschadigd. Het is daardoor nog maar de vraag of we hem in de kwalificatie gaan zien. De versnellingsbak lijkt in ieder geval onherstelbaar beschadigd te zijn. Een harde klap voor Alonso, die zogezegd geen lekker weekend tot nu toe heeft.