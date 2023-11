Deze week deden op internet geruchten de ronde dat Fernando Alonso volgend Formule 1-seizoen eventueel naar Red Bull Racing zou verkassen om daar Sergio Perez te vervangen. Checo zou op zijn beurt juist naar Aston Martin gaan. Het begon met een Tweet van de Spaanse tech-journalist Albert Fabrega, die liet optekenen een gerucht in de paddock te hebben gehoord dat hij niet wil geloven. De speculaties werden verder gevoed door Red Bull Spanje, dat een emoji met de wijsvinger voor de mond deelde. Met name op sociale media is van één en één nogal snel drie gemaakt, door alles met elkaar te verbinden.

Op het circuit van Interlagos schoof onder meer Motorsport.com aan bij een mediasessie met de tweevoudig wereldkampioen. Die was op zijn zachtst gezegd niet blij met de geruchten. "Ik heb er eigenlijk niets te zeggen. Dit zijn van die geruchten in de paddock die ontstaan doordat mensen grappig willen zijn of simpelweg meer volgers op sociale media willen. Ik ben daar helemaal niet van", begint Alonso nog wel met een lach.

Hoewel een dergelijk scenario ook onrealistisch lijkt - Alonso heeft voor meerdere jaren een contract bij Aston Martin - is de 42-jarige coureur op zijn zachtst gezegd niet gediend van de berichtgeving. Op de vraag of hij het wel leuk vindt om met Red Bull in verband gebracht te worden, antwoordt hij: "Nee, dat vind ik helemaal niet leuk! In deze ruimte zitten nu allemaal professionele journalisten. Jullie zitten al enige tijd in de Formule 1 en hebben het respect verdiend. Dat is ook hoe het moet zijn. De geruchten worden vooral de wereld ingeslingerd door mensen die niet in deze ruimte zitten. Ze willen lollig doen, maar ik vind het totaal niet grappig dat ze zoiets doen."

Hoewel een line-up met Max Verstappen en Alonso voor veel Formule 1-fans als muziek in de oren klinkt, baalt de man uit Oviedo ook richting zijn huidige werkgever van de geruchten, omdat er zodoende getwijfeld kan worden aan zijn loyaliteit richting het Britse raceteam. "Dat is wat ze doen", zegt Alonso over de mensen die het verhaal in de wereld hebben geholpen. "Maar ik zorg ervoor dat er consequenties volgen." Alonso wenst afsluitend niet in te gaan op de vraag wat die consequenties dan precies zijn.