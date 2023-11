Geruchtenmolen over Alonso en Red Bull: Wat speelt er precies?

De geruchten over een mogelijke overstap van Fernando Alonso naar Red Bull Racing zijn aangewakkerd door een tweet van de Spaanse journalist Albert Fabrega, een gerespecteerde journalist in de F1-paddock. Hij schreef cryptisch over een gerucht dat hij had vernomen waarvan hij 'niet wil geloven' dat het waar is. Een dag later voegde hij er nog aan toe: "Op basis van de toon van het bericht wil ik het niet zien gebeuren. Nu kunnen jullie verder speculeren zoals jullie willen. Ik hoop dat het een gerucht blijft en geen nieuws."

Het was een poging om het cryptische bericht wat nader toe te lichten, maar het leek enkel nog meer geruchten aan te wakkeren. Al snel kwamen er twee duidelijke geruchten naar voren: Fernando Alonso zou overwegen om na dit seizoen definitief te stoppen met de Formule 1, of hij zou een overstap naar Red Bull maken, waar hij de tegenvallende Sergio Perez zou vervangen. Over diens toekomst is dit jaar al veel gespeculeerd, tot ongenoegen van Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Voor de zoveelste keer: hij heeft een contract voor 2024 en dat gaat ook gebeuren", antwoordde hij geïrriteerd op een vraag van Sky Sports. Toch lijkt er getwijfeld te worden aan de oprechtheid van die woorden.

Van die twee geruchten is de waarschijnlijkheid zeer te betwijfelen. Alonso verliet Alpine namelijk aan het einde van 2022 omdat hij daar een contract voor slechts één jaar kon krijgen terwijl Aston Martin hem meteen een meerjarig contract had geboden. Dat was voor de tweevoudig wereldkampioen reden genoeg om naar het team van Lawrence Stroll te verkassen. Alonso gaf in 2022 ook al meermaals aan dat hij nog twee tot drie jaar door wilde gaan in de Formule 1 en gezien de prestaties van Aston Martin, met name aan het begin van het seizoen, zou het toch wat vreemd zijn als de Spanjaard alsnog besluit om na dit seizoen zijn helm aan de wilgen te hangen.

Geschikte teamgenoot voor Verstappen

Het gerucht dat Alonso Perez zou kunnen opvolgen bij Red Bull, klinkt dan al wat plausibeler. Immers presteert de Mexicaan onregelmatig en wordt hij in het kampioenschap opgejaagd door Lewis Hamilton. Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner hebben vaker aangegeven dat zij hopen op een 1-2 in het kampioenschap, maar dat dit geen harde eis is geweest voor het behoud van zijn zitje voor 2024. Wat de geruchten ook aanwakkerde, was het feit dat Alonso's manager Flavio Briatore in Qatar gespot was bij de Red Bull-hospitality, waar hij in gesprek was met Horner. Dat de twee alleen maar over het weer spraken, klinkt niet heel waarschijnlijk. Maar de Daily Mail, die eerst bericht deden van dit gesprek, meldde al dat Alonso geen gespreksonderwerp is voor Red Bull.



Volgens informatie van Motorsport-Total.com, de Duitse dochterpublicatie van Motorsport.com, zal Perez inderdaad gewoon in Red Bull-kledij aan de start van het seizoen 2024 verschijnen. Het is geen geheim dat Marko altijd kijkt naar geschikte coureurs voor Red Bull. Op dit moment kan de Oostenrijker echter niemand vinden die snel en beschikbaar is en tegelijkertijd ook nog het vertrouwen heeft om het in dezelfde auto op te nemen tegen Max Verstappen.

Alonso is wellicht wel een van die kandidaten die het aandurft, maar de 32-voudig Grand Prix-winnaar staat niet hoog op de lijst bij Marko of Honda. Laatstgenoemde levert tot en met 2025 nog motoren aan Red Bull en AlphaTauri en heeft daar een goede band mee, maar die band met Alonso is een stuk slechter. Toen Honda nog motoren leverde aan McLaren, klonk er namelijk regelmatig stevige kritiek van de wereldkampioen van 2005 en 2006. Red Bull verzekert dat Alonso geen thema is en dat er geen contact is geweest met Briatore of iemand anders van zijn management. Dus zelfs al zou Alonso willen, is zo'n overstap 'totale onzin'.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Flavio Briatore in gesprek met Christian Horner.

Tussentijdse wissel

In de geruchtenmolen over het tweede Red Bull-zitje zijn al meerdere namen genoemd. Een van de voornaamste namen is die van Lando Norris. Hij is zelf in het verleden meermaals benaderd door de Red Bull-top, maar hij bleef McLaren trouw. Nu ligt de Brit tot en met 2025 vast bij McLaren, iets waar Marko al van liet weten dat hij dat 'jammer' vindt. "Qua jeugdigheid en snelheid zou hij heel goed bij ons passen", stelde hij destijds.

Daardoor blijft de enige reële optie voor Red Bull Daniel Ricciardo. De Australiër keerde dit jaar terug als derde rijder, maar heeft inmiddels weer een vast zitje bij zusterteam AlphaTauri. Daar heeft Ricciardo indruk gemaakt en gezien zijn verleden bij het topteam, waar hij tot zeven zeges kwam, zou hij normaliter de eerste in de rij zijn. "Het is geweldig om Daniel zo goed te zien presteren en dat onderschrijft volledig de reden waarom we hem vlak voor de zomerstop terugbrachten naar AlphaTauri", zei Horner na de Grand Prix van Mexico. "Ik vond dat hij dit weekend uitmuntend vocht met een Mercedes in een AlphaTauri. Zonder de rode vlag was hij waarschijnlijk verder naar voren geëindigd. Het was een fantastische prestatie en het leek zeker weer op de oude Daniel."

Als de trend zo blijft doorgaan dat Ricciardo boven verwachtingen presteert en Perez beneden de verwachtingen, dan is het niet uitgesloten dat er tijdens het seizoen 2024 een rijderswissel plaatsvindt. Dat zou dan hoogstwaarschijnlijk meteen het einde van Perez bij Red Bull zijn, aangezien zijn contract het niet toelaat om zomaar van team te wisselen en hij daardoor dus niet naar AlphaTauri kan worden doorgeschoven.

Steun vanuit Red Bull

Voor nu blijft de Red Bull-top vertrouwen houden in Perez. In Mexico klonken er, ondanks de vroege crash in de race, positieve geluiden. "Of het een fout was? Ik zou vooral zeggen een race-incident", nam Marko het voor hem op. "Hij had een veel betere start dan Sainz en lag eigenlijk ook al voor Leclerc, waardoor het ongelukkig was dat ze elkaar raakten." Hij voegde toe dat hij ervan overtuigd was dat Perez normaliter op het podium was geëindigd, iets wat Horner onderstreepte: "Zonder twijfel."

Horner verdedigde de actie van Perez ook. "Je kunt het hem moeilijk kwalijk nemen dat hij probeerde om de leiding in zijn thuisrace over te nemen. Hij heeft nog drie races om de tweede plaats in het kampioenschap veilig te stellen. Het verschil tussen hem en Lewis bedraagt 20 punten. Hij heeft wat pech en problemen gehad, maar wij geloven dat hij dit kan doen." Wat als dat dan niet gebeurt? Valt hij dan buiten de boot bij Red Bull? "Het is niet zo zwart-wit. Je moet ook naar de omstandigheden kijken. Checo heeft een overeenkomst met ons voor volgend jaar en dat is ook onze intentie, dat hij in 2024 in die auto zit. We zullen alle mogelijke steun geven om ervoor te zorgen dat hij als tweede eindigt [bij de coureurs], maar er is geen voorwaarde dat als hij niet als tweede eindigt, hij eruit ligt."

Maar wat als Perez daadwerkelijk blijft? Dan zijn de geruchten over een overstap van Alonso voorbij en blijft het de vraag naar welke geruchten de Spaanse journalist verwees. Wellicht dat het dan toch om Alonso's afscheid van de Formule 1 gaat? Fabrega past in ieder geval niet in het straatje verslaggevers die verhalen verzinnen om wat aandacht te genereren - iets wat de laatste tijd op sociale media helaas wel steeds vaker het geval is.

Foto: Red Bull Content Pool Sergio Perez kan rekenen op steun van Red Bull, ook al verloopt het seizoen stroef.

Team in de verkoop?

In theorie is het natuurlijk mogelijk dat Alonso zijn interesse in de Formule 1 is verloren. Het vergt immers veel van de coureurs, die weinig vrije tijd over houden dankzij verplichtingen naast hun werk op de baan. Bovendien kan hij twijfelen aan de kwaliteiten van Aston Martin, dat het seizoen 2023 nog zo sterk begon met zes podiums en sindsdien is afgegleden. Dusdanig dat Alonso na de GP van Mexico stelde dat zijn team de komende races 'nergens meer om strijdt'.

Een ander gerucht is dat Lawrence Stroll, de teameigenaar van Aston Martin, zo langzamerhand inziet dat zijn zoon Lance niet het kampioensmateriaal is en dat dit familieproject dus niet meer genoeg drijfveren heeft. Er gingen bovendien geruchten dat Aston Martin verkocht zou zijn aan Saudi-Arabië, iets wat geen toeval lijkt te zijn.

Dit is wel duidelijk: volgens informatie van Motorsport-Total.com kan een overstap van Alonso naar Red Bull op dit moment eigenlijk wel uitgesloten worden. Het definitieve pensioen van de 42-jarige coureur past niet bij zijn acties, maar klinkt al in die zin wat plausibeler. En wellicht klopt er niets van die geruchten. Dat zou dan niet voor het eerst zijn...