Na de sterke seizoensstart in 2023 is het Formule 1-team van Aston Martin Racing langzamerhand naar achteren gezakt. Ook dit seizoen kan de formatie uit Silverstone niet aanhaken bij de top. Het is voor Fernando Alonso een reden om zich voorzichtig te focussen op succes in 2026, wanneer nieuwe technische reglementen van kracht worden. De Spanjaard denkt dat zijn werkgever tegen die tijd mee kan doen om de prijzen, waarvoor hij een grote concurrent ziet: Max Verstappen.

"Hij zou onder deze omstandigheden een rivaal zijn, maar ik vertrouw enorm op mezelf. Verstappen heeft laten zien dat hij wellicht de enige is die onder dit soort moeilijke omstandigheden op het hoogste niveau blijft presteren", aldus de tweevoudig wereldkampioen in gesprek met de Spaanse sportkrant AS. "Hij is enorm lastig te verslaan, maar ik heb vertrouwen in mezelf."

Aston Martin moet nog wel een aantal stappen zetten om een topteam te worden. Alonso weet haarfijn uit te leggen wat er nodig is om aan te haken. "Je moet begrijpen dat je moet investeren, want dan pas krijg je de fabriek en de middelen op topniveau. Dan is er ook goed personeel nodig, die dezelfde kant op wil", begint de 42-jarige rijder. "Dan heb je duizend mensen, die moeten ook op de juiste plek terechtkomen. Soms speelt de keeper in de spits of de verdediger als linksbuiten en kom je daar twee maanden later pas achter. Het vinden van de perfecte plek kost soms wat tijd. Daarom zijn stabiele teams, zoals Mercedes en Red Bull. Dat zijn teams die daar een geweldige methode voor gebruiken."

Kritiek op 2026-regels

Zoals gezegd treedt er in 2026 een nieuw technisch reglement in werking. Alonso had liever een andere samenstelling gezien en komt met wat suggesties voor de FIA. "Wat ik graag zou willen, is meer ontwerpvrijheid. De auto's lijken heel veel op elkaar. Er is heel weinig innovatie", klaagt de coureur. "Toen ik kind was, was F1 heel anders. Teams hadden een hoge neus, een lage neus en er waren zelfs auto's met zes wielen. Die creativiteit is verloren gegaan en die zou ik graag terugzien."