Smallere banden, maar evenveel grip: Pirelli's uitdaging voor 2026

De Formule 1 hoopt met de technische reglementen van 2026 het gewicht van de auto's terug te brengen. Dat moet deels gebeuren door lichtere en kleinere banden. De breedte van de voorband wordt 25 millimeter kleiner, bij de achterbanden wordt de breedte zelfs 30 millimeter kleiner. De diameter van de banden gaat ook omlaag van 720 naar 705 tot 710 millimeter. Tegelijkertijd blijven de 18 inch velgen en hoopt de FIA dat de nieuwe banden ongeveer net zoveel grip bieden als het huidige rubber. "We verwachten geen significante verschillen qua algemene mechanische grip door de veranderingen die doorgevoerd worden aan de banden. Er is mogelijk een kleine vermindering doordat de banden smaller zijn, maar het is geen echte bron van zorgen voor ons", stelt Jan Monchaux, technisch directeur single-seaters bij de FIA.

Er was in eerste instantie sprake van dat de Formule 1 in 2026 zou overstappen op kleinere 16 inch velgen. De FIA en bandenleverancier Pirelli besloten echter om deze verandering niet door te voeren, mede doordat er onder het nieuwe reglement al zoveel dingen veranderen. "We willen niet dat men zich begin 2026 zorgen maakt om de banden. Met de nieuwe power units, die in de tractiefase heel veel vermogen hebben, waren we gewoon een beetje te nerveus om de velgen kleiner te maken", legt Monchaux uit. "De vermindering qua banden is zeker minder dan we hadden gehoopt, maar we wilden niet te veel afwijken van het bekende product dat we op dit moment hebben en waar we redelijk tevreden over zijn."

Pirelli blij met handhaving 18 inch velgen

Pirelli schaarde zich ook achter het idee om in 2026 vast te houden aan 18 inch velgen. Met dit formaat denkt het Italiaanse bedrijf meer kans te hebben om oververhitting van de banden aan te pakken. "We hebben een smallere 18 inch band voorgesteld om wat gewicht te besparen. Het is naar onze mening een goed compromis tussen gewichtsbesparing en een band die de karakteristieken heeft die nodig zijn in 2026", zegt motorsportbaas Mario Isola. "Met de 16 inch banden maakten we ons zorgen over de belastingscapaciteit van de band, terwijl er ook kans was dat er veel meer oververhitting zou zijn. We hebben simulaties gedaan en een voorstel om vast te houden aan 18 inch, wat werd goedgekeurd."

Een Pirelli-ingenieur schraapt een set banden die worden gebruikt door Sauber Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Het minimumgewicht van Formule 1-auto's gaat in 2026 met dertig kilogram omlaag, zo'n vier kilogram daarvan moet tot stand komen door de aanpassingen aan de banden en velgen. De FIA gaat ervoor zorgen dat Pirelli extra kansen krijgt om het nieuwe rubber uitgebreid te testen voor 2026. De Italiaanse bandenfirma verwacht rond september prototypen gereed te hebben voor tests, maar het grote probleem is het ontbreken van een representatieve mule car. Daardoor lijkt Pirelli veroordeeld tot het inzetten van aangepaste F1-bolides die voldoen aan het huidige reglement, die op een totaal andere manier aan downforce komen dan de 2026-auto's en ook geen actieve aerodynamica hebben.

"Het testen van onze smallere banden met deze auto's geeft ons de kans om data te verzamelen, maar we moeten het kruislings checken met de data van de simulaties om te weten of we de goede kant op gaan", legt Nikolas Tombazis, hoofd single-seaters van de FIA, uit. Het is een situatie die hem doet denken aan de reglementswijzigingen van 2017, toen de auto's meerdere seconden per ronde sneller werden dan in 2016. "We gaan testen met een downforceconfiguratie waarvan we denken dat die vergelijkbaar is met wat er in 2026 gaat gebeuren. Het echte probleem is dat je veel meer drag hebt. We hebben geen 2026-auto, dus we hebben geen auto die de X- en Z-mode kan nabootsen."

Weinig tijd, maar succesvolle ontwikkeling verwacht

Wel krijgt Pirelli toegang tot data van alle tien de teams en dat moet helpen om de goede weg in te slaan. Als er later toch nog veranderingen doorgevoerd moeten worden, dan kan het altijd nog spelen met de reeks beschikbare compounds. Zo werkt Pirelli voor 2025 aan een zachtere zesde compound die beter past bij stratencircuits. Het is niet uitgesloten dat het uitgebreidere gamma aan compounds ook in 2026 blijft bestaan. "We kunnen iets corrigeren of finetunen met een andere reeks compounds", stelt Isola. "We kunnen bijvoorbeeld zachter gaan als het belastingsniveau lager is dan nu. Het is altijd ene kwestie van een balans vinden zodra we de eigenschappen van de nieuwe auto kennen."

Naar verwachting heeft Pirelli ongeveer een jaar om de ontwikkeling van de 2026-banden af te ronden, want op 1 september 2025 moet de constructie van de banden vaststaan. Veel tijd is er dus niet, maar Isola vertrouwt erop dat zijn werkgever het project succesvol kan voltooien. "Er zijn wat beperkingen en dat accepteren we ook, maar we zullen zo goed mogelijk werken om banden te leveren die de vereiste eigenschappen hebben", zegt Isola. "Als ze in het eerste jaar niet perfect zijn, gaan we aan de slag om ze aan te passen en te finetunen voor het volgende jaar. Dat doen we altijd. Dat geldt ook als de reglementen niet veranderen doen we dat, want de teams ontwikkelen hun auto's. Wij moeten dan volgen met de banden."