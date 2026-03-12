Fernando Alonso mocht donderdag samen met Pierre Gasly en Esteban Ocon aanschuiven in de officiële persconferentie van de Grand Prix van China. De Spaanse coureur van Aston Martin Racing kreeg uiteraard vragen over de stand van zaken bij zijn team, dat al sinds de start van het seizoen in zwaar weer verkeert.

In een gesprek over de doelstellingen en verwachtingen van het team in vergelijking met de zeer slechte seizoensstart in Australië, zei de 44-jarige coureur dat er minder dan een week later nog niets is veranderd en dat de problemen dus dezelfde zijn gebleven. "Ik zou zeggen dat ze niet veel verschillen", trok Alonso meteen maar de pleister van de wond. "Helaas is de situatie in vier of vijf dagen sinds Melbourne niet veranderd. Dus ik denk dat het weer een lastig weekend wordt. We gaan proberen alles te begrijpen wat we kunnen over de auto."

Fernando Alonso kwam in Melbourne niet verder dan 21 raceronden. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Een flink deel van de problemen bij Aston Martin is terug te voeren op de krachtbron van Honda die niet optimaal functioneert. Daarbovenop komt dat de Japanners kampen met een chronisch gebrek aan onderdelen, waaronder batterijen. "We zullen in sommige sessies gedwongen worden om het aantal ronden te beperken omdat we onderdelen missen", zei Alonso daarover. "Maar we zullen proberen om toch iets positiefs uit het weekend te halen."

Op de vraag wat dat positieve dan zou zijn, vervolgde de tweevoudig wereldkampioen dat hij al blij zou zijn wanneer Aston Martin de race van zondag zou kunnen uitrijden. "Als we zonder problemen ronden kunnen rijden, zou dat al zeer belangrijk zijn."

Wijzend op de twee Franse collega-coureurs naast hem in de persconferentie: "Esteban en Pierre hadden geen auto die geoptimaliseerd was voor Australië en toch waren ze al tien keer sneller dan wij waren. Als zij sinds [de eerste test in] Barcelona duizend ronden hebben gereden en wij slechts honderd, dan liggen we dus negen of tien keer achter. Als zij al geen optimale voorbereiding hebben gehad, stel je dan eens voor hoe het voor ons is."

"We hebben die ronden nodig", vervolgde Alonso. "We moeten kunnen testen en het optimale werkgebied van de auto vinden, met name wat het chassis betreft. En dat zal heel belangrijk zijn voor het weekend."

Mentale klap?

Aston Martin-teambaas Adrian Newey liet in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne doorschemeren dat de huidige situatie bij het team uit Silverstone mentaal zwaar woog op Alonso, maar de coureur uit Oviedo wil daar niets van weten. "Het is minder zwaar dan je denkt", gaf hij een klein inkijkje in zijn motivatie. "Het is niet ideaal, we willen allemaal winnen. Maar er zijn dit jaar 22 coureurs. Daarvan wint er één en de overige 21 hebben daar last van. Voor mij maakt het echter niet veel uit of ik derde, vijfde, tiende of zevende word."

Relativerend voegde Alonso daar aan toe: "Ik heb het geluk gehad verschillende tijdperken in de Formule 1 mee te hebben gemaakt en de helft van mijn carrière in competitieve auto's te hebben gereden. Maar een finish op een andere plek dan op de eerste plek is [ook in een competitieve auto] net zo pijnlijk. En net zo moeilijk."