Het team uit Silverstone is momenteel duidelijk het zwakste team in de Formule 1 en de AMR26 kampt met problemen op vrijwel alle fronten. Volgens berichten zou de auto zelfs beperkt zijn tot ongeveer 25 ronden in de seizoensopener in Melbourne op zondag.

De oorzaak ligt bij extreme trillingen in de nieuwe Honda-krachtbron, die voortdurend batterijproblemen veroorzaken. De situatie is inmiddels zo ernstig geworden dat het team in Australië geen reserveonderdelen meer heeft.

Maar de problemen gaan verder dan alleen de motor. Aston Martin begon vier maanden te laat met zijn windtunnelprogramma, wat heeft bijgedragen aan de huidige situatie. Daardoor moet het team het aantal gereden ronden beperken en ligt het, in de beperkte baantijd die het heeft gehad, meerdere seconden achter op de concurrentie.

Daarmee lijken Alonso's kansen op een derde wereldtitel, waar hij al op jaagt sinds zijn titels van 2005 en 2006, vrijwel verkeken. De Spanjaard wordt dit jaar 45 jaar en zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af.

"Hij is een van de echte groten", zegt teambaas Newey over Alonso. "Zijn vermogen, zijn talent, zijn complete kwaliteiten: hij had veel meer dan de twee kampioenschappen op zijn naam moeten hebben - en ook meer dan zijn 32 overwinningen."

"Hij is nog steeds ontzettend snel, ontzettend getalenteerd en messcherp. Als je met hem praat, merk je niet dat hij ergens onder lijdt. Zijn zicht is nog steeds heel goed. Zijn reacties ook - hij is er blijkbaar erg trots op dat hij vorig jaar de snelste starter was als het gaat om reactietijd."

"Hij is dus een geweldig persoon en we probeerden allemaal een beetje onze verwachtingen te temperen, omdat we wisten dat dit een moeilijk jaar zou worden - een jaar van opbouwen."

"Aan de kant van het chassis zijn we bij Aston Martin namelijk erg laat begonnen, met een zeer krap ontwikkelingsschema. Ik wil geen excuses maken, maar het betekende wel dat we wisten dat we in het eerste deel van het seizoen waarschijnlijk wat achter zouden liggen."

"Maar hopelijk hebben we nog steeds het potentieel - waar ik nog altijd in geloof - om op chassisgebied weer aansluiting te vinden, of dat hadden we kunnen doen zonder de afleiding die er nu bij is gekomen. Dus voor Fernando is het op dit moment mentaal een moeilijke situatie."

Toekomst

Het is overigens niet de eerste keer dat Alonso problemen heeft met een Honda-motor. Zijn tweede periode bij McLaren, van 2015 tot en met 2018, staat vooral bekend om zijn moeizame samenwerking met de Japanse fabrikant.

Daarbij hoort ook het beroemde moment tijdens de Grand Prix van Japan in 2015, toen hij de krachtbron spottend een "GP2-motor" noemde. Deze keer is Alonso echter een stuk milder richting de fabrikant.

"Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat Honda de problemen zal oplossen, want dat hebben ze in het verleden ook al gedaan", zegt Alonso, verwijzend naar hoe de Japanse fabrikant Max Verstappen bij Red Bull naar vier wereldtitels hielp.

"Ze zullen altijd competitief zijn en een topmotor in de Formule 1 leveren. Zoals je zei, het gaat waarschijnlijk vooral om de tijd die nodig is. Alleen weet ik niet of dat past binnen de tijd die ik nog in mijn carrière heb. Dat moeten we nog zien. Ik heb geen glazen bol om precies te weten wanneer de problemen opgelost zullen zijn."

"We zullen race voor race en maand voor maand bekijken hoe het gaat. Hopelijk zien we op korte termijn verbeteringen. Dat zal ook helpen bij mijn beslissing voor volgend jaar…"