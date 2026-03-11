Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Knoors: Aston Martin moet hand ook in eigen boezem steken

Dat Aston Martin een slecht begin van het nieuwe F1-tijdperk heeft, is een understatement. Alom wordt nu naar motorleverancier Honda gekeken voor het fiasco dat zich dreigt te ontvouwen, maar is dat terecht?

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto door: Joe Portlock / Getty Images

Honda levert vanaf dit seizoen exclusief motoren aan de renstal uit Silverstone, maar echt vlotjes loopt de samenwerking nog niet. De problemen rond de motoren zijn al langer bekend, maar Newey onthulde afgelopen weekend ook nog eens dat Aston Martin Racing ot vorig jaar november nauwelijks op de hoogte was van het reilen en zeilen bij motorleverancier Honda.

Viaplay-analist Ernest Knoors heeft die geluiden ook gehoord: "Honda heeft zijn spullen niet op orde", aldus de voormalige Formule 1-ingenieur. "Je hebt sommige merken: Mercedes, Red Bull. Die zijn een constante in Formule 1. Het grote probleem bij Honda is dat ze zeggen: 'we gaan het nu doen, vol gas' en dan bouwen ze eigenlijk van alles helemaal op en dan stoppen ze opeens."

Viaplay-analist Ernest Knoors

Viaplay-analist Ernest Knoors

Foto door: Rachel Ecclestone

Die werkwijze is niet echt bevorderlijk voor de loyaliteit en het behoud van personeel. "Voordat Honda in het openbaar zegt dat ze gaan stoppen, weet iedereen intern al dat het ophoudt dus die gaan allemaal andere dingen zoeken", legt Knoors uit. "Dan staat er aan de buitenkant nog steeds Honda op de fabriek. Maar de mensen die het moeten doen zijn weg. Ik denk dat dat ze enorm parten speelt op dit moment."

Hand in eigen boezem

Toch vindt Knoors het te kort door de bocht om de schuld van alle problemen van Aston Martin op het bordje van Honda te schuiven. Het team zou ook bij zichzelf ten rade moeten gaan. "Die Aston Martin is misschien wel een heel goede auto, ik heb geen idee. Maar het risico met Adrian Newey is dat hij bij het ontwerpen te extreem gaat", zegt Knoors. "Als je bijvoorbeeld 2002-2003 neemt. Hij had de McLaren MP-17 ontworpen en toen de MP4-18. Die was zo extreem qua koeling en alles, echt zo op de limiet dat die nooit geracet heeft."

Alexander Wurz test de experimentele McLaren Mercedes MP4-18, die nooit in competitie zou komen.

Alexander Wurz test de experimentele McLaren Mercedes MP4-18, die nooit in competitie zou komen.

Foto door: DaimlerChrysler

Newey begon vorig jaar op 1 maart bij Aston Martin als managing technical partner. In november kreeg hij daar ook de taak van teambaas bij. Mogelijk kreeg hij daarmee te veel taken binnen het team en wellicht ook te veel verantwoordelijkheden. "Dat is misschien wel het risico", beaamt Knoors. "Adrian is het beste als hij iemand naast zich heeft die al zijn briljante ideeën een beetje trechtert en zegt: 'dit gaan we doen en dit kunnen we ook doen.' Iemand die het een beetje stuurt en controleert."

"Hij heeft bij Williams excellente auto's gemaakt, maar daar had hij Patrick Head naast zich", voert Knoors als voorbeeld aan. "En hij heeft het bij Red Bull goed gedaan, maar daar had hij Rob Marshall naast zich. Ik zal niet zeggen dat dat nu het probleem is van Aston Martin. Maar als je de auto ziet. Als je die luchtinlaat ziet. Dan denk je wel dat die auto een probleem met koeling kan hebben. En dat is Adrian."

