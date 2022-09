Alonso verwacht als eerste F1-coureur 400 Grands Prix te rijden

Afgelopen weekend kwam Fernando Alonso voor de 349e keer in actie tijdens een Formule 1-race, waarmee hij recordhouder Kimi Raikkonen evenaarde. Tijdens de aanstaande GP van Singapore neemt de Alpine-coureur het record alleen in handen en de komende tijd krijgt hij de tijd om zijn voorsprong verder uit te breiden. Voor de zomerstop tekende de inmiddels 41-jarige Alonso een nieuw meerjarig contract bij Aston Martin, waar hij in 2023 aan de slag gaat als vervanger van Sebastian Vettel. Het zorgt er ook voor dat de Spanjaard er absoluut niet over twijfelt dat hij als eerste F1-coureur ooit de grens van 400 Grand Prix-starts gaat doorbreken.

"Ik weet het aantal starts omdat we het ieder weekend blijven herhalen, maar mij interesseert het niet echt. Ik ben blij dat ik zoveel jaar in de Formule 1 zit en met het feit dat er nog minimaal twee jaar bij komt", zei Alonso toen hij in Monza het aantal starts van Raikkonen evenaarde. "Ik ga de 400 starts absoluut halen, dus dat is een groot aantal. Het laat mijn passie voor de sport en mijn discipline om op het hoogste niveau te presteren zien. Als je niet presteert, gaat het team jou niet 400 Grands Prix laten rijden, dat is zeker."

Ook Hamilton in club met 300 GP-starts

Raikkonen was sinds de Grand Prix van de Eifel in 2020 recordhouder qua aantal Grand Prix-starts, destijds nam de wereldkampioen van 2007 het record over van Rubens Barrichello. Zo'n twee jaar later lijkt de Fin het record echter alweer kwijt te raken aan Alonso, die met afstand de meest ervaren coureur van het veld is. Van de rest van het veld heeft alleen Lewis Hamilton meer dan 300 starts, hij staat op 304 en gaat binnenkort voorbij aan Jenson Button en Michael Schumacher (beide 306 starts). Sebastian Vettel volgt met 293 races, wat betekent dat hij zijn carrière in Abu Dhabi afsluit met race 299.

De F1-carrière van Alonso beslaat inmiddels al ruim 20 jaar, want in 2001 debuteerde hij al voor Minardi. Sindsdien stond hij alleen in 2002, 2019 en 2020 langs de zijlijn, waardoor 2022 zijn negentiende volledige F1-seizoen is. En hoewel Alonso de oudste en meest ervaren coureur van het veld is, was voor hem duidelijk dat hij de komende jaren nog in de koningsklasse wil blijven. In contractonderhandelingen met Alpine bleek dat echter een struikelblok: de gesprekken liepen dood doordat Alonso een meerjarige deal wilde, terwijl Alpine hem niet meer dan een contract voor 2023 plus een optie voor 2024 wilde geven.

In Monza moest Fernando Alonso de strijd vroegtijdig staken