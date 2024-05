Aston Martin introduceerde in Imola een flink upgradepakket, net zoals veel concurrenten. De verwachtingen waren hoog, maar de prestaties vielen flink tegen. Het team uit Silverstone zakte in Italië en Monaco juist verder weg in de pikorde. “Deze twee weekends zijn cruciaal voor het blootleggen van onze zwakke plekken, om de auto te leren begrijpen en om te verbeteren”, concludeert de tweevoudig kampioen. “In dit soort lastige tijden trek je meer conclusies dan wanneer je wint, dus we leren veel. Voor het vervolg van het seizoen, maar ook voor 2025 en 2026. Deze twee races zijn een enorme wake-up call geweest en dat is goed voor ons allemaal.”

De AMR24 blijkt lastig af te stellen en het rijgedrag is verre van optimaal voor Fernando Alonso en Lance Stroll. De teamgenoten klagen over dezelfde problemen, zoals een gebrek aan balans in de bochten. Die wisselt van overstuur bij het insturen naar onderstuur halfweg de bocht. Het recalcitrante gedrag van de Aston Martin werd bevestigd door de ongebruikelijke crash van Alonso in de derde vrije training in Imola, wat invloed had op de rest van zijn weekend. In Monaco, waar vertrouwen in de auto cruciaal is, verging het de formatie niet veel beter. Beide rijders haalden Q3 niet.

De Spanjaard verwacht niet dat het tij snel gekeerd wordt: “Er waren wat twijfels na Imola. In Monaco waren we niet in staat om goede tijden te noteren. We moeten deze trend omdraaien. Het zal een paar races kosten voordat we een significante verbetering kunnen introduceren. Tot die tijd moeten we alles geven en proberen de resultaten op de baan te verbeteren. Er komen betere tijden aan, maar we moeten een eenheid blijven.” Gevraagd naar zijn mening over de problemen met de AMR24, reageert teamgenoot Stroll: “Het is lastiger om de auto in balans te houden. Soms overstuur, soms onderstuur. De gebruikelijke dingen waar we aan moeten blijven werken. De balans is een stuk lastiger dan vorig jaar het geval was, dat is zeker.”