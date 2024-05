Het is de afgelopen jaren onderwerp van discussie: de volle baan in de kwalificatie, met name in Q1 wanneer alle twintig coureurs de baan moeten delen. Fernando Alonso strandde mede door verkeer al in Q1 en moet van P16 aan de Grand Prix van Monaco beginnen, waardoor hij op een wonder en wat geluk moet hopen. Juist dat laatste is Alonso een doorn in het oog in de kwalificatie, omdat het volgens hem nu te veel om geluk draait. Hij stelt daarom voor dat de Formule 1 net als F2 en F3 met kwalificatiegroepen gaat werken in Monaco.

"Ik denk dat dat [groepskwalificatie] geweldig zou zijn", zegt Alonso in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Monaco is zo spannend en opwindend, het zou mooi zijn om ieders ronde live te kunnen volgen omdat we veel geweldige momenten missen. Maar het is wat het is. Je kunt geluk of pech hebben. Vorig jaar had ik geluk en boekte ik wat vooruitgang in Q1 en Q2. In Q3 ben je dan P2 omdat enkele grote namen afvielen in Q1 of Q2. Deze keer zaten we aan de verkeerde kant, Checo [Pérez] ook. Hij start P18. Dit is Monaco. Je moet je geluk ook wel zelf creëren, en dat hebben we vandaag niet gedaan."

Zelf baalde Alonso na de kwalificatie van het verkeer in zijn laatste ronde. Naar eigen zeggen verloor hij dusdanig veel, vijf tienden, dat hij zonder hindernissen gewoon door was gegaan naar Q2. Hij is echter niet boos op de coureurs die hem in de weg zaten, wetende dat het op dit krappe stratencircuit heel lastig is om ruimte te maken voor iemand die in een snelle ronde zit. En de pole-position zat er volgens hem toch niet in. "We konden de auto misschien niet op de pole zetten, maar we hadden voor P7 of P8 kunnen gaan. Ik bevond me echter op de verkeerde plek op het verkeerde moment", stelt de Aston Martin-coureur vast.

"Dit is Monaco, je weet dat het moeilijk is om een schone ronde te rijden. Maar ik verloor iets van drie tienden in bocht 11 omdat een auto voor me reed en nog eens twee tienden in de laatste bocht, omdat daar drie auto's geparkeerd stonden - wachtend om aan hun ronde te beginnen. Niemand treft blaam, zij kunnen niet zomaar in het niets verdwijnen op het laatste moment. Maar ja, we hadden een klein beetje pech vandaag." Door het tegenvallende resultaat weet Alonso wat hem zondag te doen staat: "Niet crashen, de auto heel houden. In dit deel van het jaar proberen we zo veel mogelijk upgrades mee te nemen, dus het aantal onderdelen op voorraad is niet geweldig. We moeten gewoon proberen de finish te halen en iets beter voorbereid naar Canada af te reizen."

