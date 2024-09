Alonso analyseert F1-race Singapore op volledig eigen manier

Zijn achtste plek in de Formule 1-race van Singapore wordt door Fernando Alonso gevierd. De Aston Martin-coureur startte vanaf de zevende plek, maar had vooraf niet het idee dat een goed resultaat haalbaar zou zijn. Na afloop van de race bespreekt hij tegenover onder andere Motorsport.com hoe zijn race verliep.

"Ja, absoluut", antwoordt de ervaren coureur op de vraag of hij het maximale eruit heeft gehaald op het Marina Bay Circuit. "[We eindigden] achter de top-vier teams en voor Checo [Pérez]. Normaal zou negende of tiende het maximaal haalbare zijn. Dat we nu achtste zijn geworden is als een droom. We moeten wel erkennen dat de snelheid over een ronde niet goed is, dus we hadden net zo goed vijftiende kunnen worden. We hebben nu geluk dat we in de punten zijn geëindigd."

Alonso was de laatste van het veld die op een ronde werd gezet. Ook moest hij in de race beide Ferrari's voorbij laten gaan. Dat doet volgens de rijder uit Oviedo niets af aan zijn prestatie. "Ik bedoel te zeggen, we hadden eigenlijk vijftiende of zestiende moeten worden. We zijn nu achtste, op maar twee seconden achter Ferrari [als we de ronde achterstand niet meetellen]. Ik weet ook niet wat ik nog meer had kunnen doen. Ja, de race winnen, maar dat zat er vandaag echt niet in."

Over de Ferrari gesproken, over de prestatie van de Italiaanse renstal dit weekend heeft Alonso nog wel wat te zeggen. "Ik denk dat Ferrari had moeten winnen. Zij waren de snelsten dit weekend", stelt de 43-jarige coureur. Vanwege het snelheidsverschil deed hij ook weinig om Charles Leclerc en Carlos Sainz achter zich te houden. "Zij reden een andere race dan waar ik mee bezig was."

Zware periode verwacht, maar updates moeten helpen

Na twee stratencircuits op rij staan er nu weer traditionelere circuits op het programma. Tot het einde van het seizoen valt alleen het semi-stratencircuit in Mexico net buiten de normale parcoursen. Voor Alonso betekent dat naar alle waarschijnlijkheid een zwaardere reeks aan races. "Ik denk dat de laatste stratencircuits - Baku en hier - me bepaalde kansen gaven", legt hij uit. "Ik denk dat we [daar] de lat hoger moeten leggen. Er komen wat nieuwe onderdelen aan, hopelijk helpt ons dat aan wat meer performance."

Alonso verwacht aardig wat van de updates die Austin geïntroduceerd worden. "Ik denk niet dat de auto's waarin we het seizoen afmaken heel anders gaan zijn als waar we volgend jaar in beginnen", zegt hij daarover. "Ik zie weinig revolutionairs bij de andere teams. Voor ons is het nu zaak om de goede richting te kiezen."