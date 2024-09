Max Verstappen: "P2 goede prestatie op een lastig circuit voor Red Bull"

Het raceweekend in Singapore was er voorafgaand aan de race al eentje met twee gezichten voor Max Verstappen. De Limburger kende met Red Bull Racing een bijzonder lastige vrijdag, waarna Helmut Marko concludeerde dat er iets 'drastisch' moest veranderen en dat Red Bull zelfs op het niveau van Franco Colapinto zat. Met vele aanpassingen voorafgaand aan de zaterdagse actie is dat echter rechtgezet. Sterker nog: Verstappen wist zijn RB20 tijdens de kwalificatie verrassend naar de tweede startplek te sturen. Het gaf hem een betere uitgangspositie dan verwacht, op een circuit waar Red Bull in de voorbije jaren vooral heeft geworsteld.

Verstappen kwam zondag niet geweldig goed van zijn plek, maar wist Lewis Hamilton - die op softs was gestart - wel van het lijf te houden in de eerste bocht. De wereldkampioen behield P2 en zou op die positie een zeer eenzame race tegemoet gaan. Lando Norris was helemaal vooraan namelijk een klasse apart in zijn McLaren, terwijl Verstappen aan de achterkant een geruststellende marge wist op te bouwen richting Hamilton. Enkel bij de pitstop ging niet alles volgens plan. Verstappen stond drie seconden stil en kwam daardoor achter Charles Leclerc weer naar buiten. Het leidde tot enig ongenoegen over de boordradio, al wist Verstappen de Ferrari-coureur snel weer terug te pakken. Nadien kreeg zijn eenzame race op weg naar P2 een vervolg, waardoor het gat in het kampioenschap nu 52 punten bedraagt. Dat laatste komt ook doordat Daniel Ricciardo in zijn mogelijk laatste Formule 1-race het punt voor de snelste ronde bij Norris heeft weggehaald. "Bedankt Daniel", liet Verstappen via de boordradio weten.

Proberen de situatie weer om te draaien

Over zijn eenzame zondagavond onder het kunstlicht, concludeerde hij: "Tja, dat was wel een beetje mijn race, ja. Ik was erg op mezelf vandaag en probeerde de snelheid gewoon te managen. De eerste stint was lastig voor ons, ik had best veel bandenslijtage. De tweede stint ging iets beter, toen voelde ik me toen ook iets comfortabeler in de auto. In een weekend waarvan we wisten dat het lastig zou worden, is P2 een goede prestatie. We zijn natuurlijk niet blij met een tweede plek, maar we moeten de situatie meer en meer proberen te verbeteren", concludeerde de man met startnummer 1 na een fysieke uitputtingsslag.

Het betekent zoals gezegd dat Verstappen zijn naaste belager weer zeven punten dichterbij ziet komen in het kampioenschap, hetgeen past in de trend van de afgelopen maanden. "Dat is zo, al kan dat op zich ook weer snel veranderen. We moeten vooral proberen om onze situatie te verbeteren en om het weer om te draaien, zodat we er niet steeds achter hen eindigen. Maar we zullen zien hoe dat gaat. Het is hier in ieder geval altijd een lastige race, eentje die heel lang en warm is, dus ik kijk nu uit naar een beetje rust."