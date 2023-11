Eerder dit jaar kondigde Felipe Massa aan dat hij juridische stappen onderneemt tegen de Formule 1 en FIA voor het mislopen van de wereldtitel in 2008. Daar greep hij naar eigen zeggen naast door 'Crashgate' in Singapore, waar Renault-coureur Nelson Piquet jr. met opzet crashte om teamgenoot Fernando Alonso een kans te geven op de zege. Daar zouden F1 en de FIA voor het einde van dat seizoen al van op de hoogte zijn geweest. Met de stap naar de rechter valt Massa indirect ook Lewis Hamilton aan, aangezien de Brit in 2008 uiteindelijk tot wereldkampioen werd gekroond. Toch benadrukt de Braziliaan dat deze stappen niet gericht zijn tegen de huidige Mercedes-coureur.

"We hebben er niet over gesproken en alles wat we doen, is niet tegen Lewis bedoeld", zei Massa tegen PlanetF1. "Ik heb heel veel respect voor alles wat Lewis heeft gedaan als coureur. Hij is een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 met zoveel records en vele wereldtitels. Maar wat ik doe, is gericht tegen het resultaat van een gemanipuleerde race. Op het moment dat de race werd gemanipuleerd, lag ik aan de leiding." Tot dusver sprak Hamilton zich nog niet uit over de kwestie, maar Massa verwacht dat daar nog verandering in komt. "Op een gegeven moment zal hij zich moeten uitspreken over de situatie. Ik denk dat het duidelijk is dat dit niet tegen hem gericht is. Ik doe het voor de gerechtigheid van de sport."

'Zoon vroeg me waarom ik er niets aan deed'

Ook verklapte Massa dat zijn zoon een rol speelde in het besluit om na een kleine vijftien jaar alsnog actie te ondernemen en te strijden voor de wereldtitel die hij in zijn ogen onterecht misliep. "Ik zag mijn telefoon na het interview van Bernie Ecclestone en het interview van Charlie Whiting in de documentaire over Max Mosley, waarin hij zei dat hij in Interlagos wist wat er in Singapore gebeurd was. Nadat mijn zoon het te weten kwam, vroeg hij me: 'Waarom doe je niets?' Dus ik doe het voor gerechtigheid", aldus Massa. "Ik denk echt dat ik het juiste doe, want het is onacceptabel. We hebben het niet over een kapotte motor of iemand die me uit de race tikt. We hebben het niet over de sportieve situatie, maar over een manipulatie die het resultaat heeft veranderd."