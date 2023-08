Zoals in eerste instantie gemeld door Motorsport.com, hebben de advocaten van Massa eerder deze maand een brief gestuurd aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem en FOM CEO Stefano Domenicali. Dit bevatte onder meer een Letter Before Claim, een verplichte stap in de juridische procedure in Groot-Brittannië. Volgens het document is Massa slachtoffer geworden van een complot naar aanleiding van de crashgate-zaak in de Grand Prix van Singapore 2008. Volgens de claim hebben de FIA en FOM bewust gehandeld om een schandaal over de gebeurtenissen in de betreffende race te voorkomen, ook al was er voldoende informatie bekend om actie te ondernemen.

Massa’s zoektocht naar gerechtigheid werd versterkt door een interview met toenmalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die stelde dat de zaak bewust in de doofpot was gestopt, en een oud interview met voormalig F1-wedstrijdleider Charlie Whiting die zei dat hij tijdens de seizoensfinale in 2008 door Nelson Piquet Junior op de hoogte werd gebracht van de kwestie. Volgens de juristen heeft Massa door het verlies van het kampioenschap miljoenen dollars aan inkomsten misgelopen, en heeft hij ‘morele’ en ‘reputatieschade’ opgelopen.

Motorsport.com heeft vernomen dat zowel de FIA als FOM inmiddels gereageerd heeft op de eerste brief van Massa en zijn team. Beide partijen hebben echter laten weten dat het, vanwege de zomerstop in F1 waardoor veel personeel van een vakantie genoot, onmogelijk was om op alle individuele claims te reageren, en dat er meer tijd nodig is. Dat viel niet in goede aarde bij Massa en zijn team. Zij zetten vaart achter de kwestie en eisen op korte termijn antwoorden van de FIA en FOM.

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28 crasht Foto: Sutton Images

Motorsport.com kan onthullen dat het team van Massa gereageerd heeft naar beide partijen met de mededeling dat het een mogelijke vertraging van drie maanden niet “redelijk” vindt. In de brief, waarvan een kopie is ingezien door Motorsport.com, staat: “Het werk aan een antwoord had direct moeten beginnen na het ontvangst van de Letter Before Claim. Afwezigheid in de zomer had dat niet mogen verhinderen.” Verder meldt men dat een mogelijke vertraging in de zoektocht naar antwoorden als niet acceptabel gezien wordt. De advocaten dreigen, als een formeel antwoord niet voor vrijdag 8 september binnen is, de zaak voor te dragen aan het Britse hooggerechtshof om op korte termijn antwoorden te krijgen. “Een tijdspanne zonder einddatum is niet in lijn met het Pre Action Protocol”, staat er te lezen. “Lever uw antwoord uiterlijk 16.00 uur op 8 september 2023 aan. Lukt dat niet, dan dienen we een vordering in bij het Britse hooggerechtshof.”

Het team rondom de Braziliaanse coureur wil snel antwoorden omdat het gereed staat om ook op andere rechtsgebieden juridische actie te ondernemen. Men wil dat echter pas doen zodra er antwoord is gekomen op de vragen die gesteld zijn aan de FIA en FOM. Motorsport.com heeft beide organen om reactie gevraagd, maar zij willen niet reageren.