F1 tijden: Zo laat begint Grand Prix van China vandaag

De eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2026 is achter de rug en dus ligt de focus op zondag weer helemaal op de Grand Prix van China. De teams hebben de kans gekregen om hun auto's aan te passen naar aanleiding van de sprintrace, dus wie verwerkt deze vergaarde informatie het beste en weet met de overwinning in de tweede Grand Prix van het seizoen aan de haal te gaan?

Starttijd race F1 GP van China vandaag

Zondag 15 maart 2026 staat in het teken van de Formule 1 Grand Prix van China. De lange race, waarin 56 ronden op het programma staan, begint voor de Nederlandse fans redelijk vroeg met een starttijd van 8.00 uur. Het is dan 15.00 uur in Shanghai. Onder normale omstandigheden en zonder lange onderbrekingen door safety cars en rode vlaggen is rond 9.30 uur duidelijk wie de race heeft gewonnen.

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 13 maart Eerste vrije training 04.30u - 05.30u Vrijdag 13 maart Sprintkwalificatie 08.30u - 09.14u Zaterdag 14 maart Sprint 04.00u - 05.00u Zaterdag 14 maart Kwalificatie 08.00u - 09.00u Zondag 15 maart Grand Prix van China 08.00u - 10.00u

De Chinese GP van 2025 was een prooi voor Oscar Piastri. De McLaren-coureur zette zijn pole-position op zondag om in zijn eerste zege van het seizoen. Op tien seconden kwam teamgenoot Lando Norris als tweede over de finish, ondanks een remprobleem dat hem in de slotfase hinderde. George Russell maakte het podium compleet, met Max Verstappen op de vierde plaats. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen weliswaar als vijfde en zesde over de finish, maar werden na afloop gediskwalificeerd. Hierdoor schoof Esteban Ocon op naar de vijfde positie.