F1-update: Dit zijn de Red Bull-updates in Japan, Verstappen verwacht meer spanning

De vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan zijn vrijdag deels in het water gevallen, al waren er na afloop nog meer dan genoeg gespreksonderwerpen in Suzuka. Red Bull Racing kwam in het land van Honda met het eerste grote updatepakket van dit jaar voor de dag, terwijl Williams opnieuw flinke schade te verduren kreeg na de knullige crash van Logan Sargeant. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken uitgebreid wat er precies is veranderd aan de RB20, gaan aan de hand van Helmut Marko in op Ferrari en leggen uit waarom teams amper naar buiten zijn gegaan tijdens de natte tweede training.

