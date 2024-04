Afgelopen winter zijn de regels omtrent de toewijzing van regenbanden aangepast. In plaats van vier sets van de intermediates en twee sets van de regenbanden krijgen de teams dit jaar vijf intermediates en drie regenbanden per raceweekend toegekend. Maar als onderdeel van deze deal om extra banden vrij te geven, is de regel dat teams op natte vrijdagen in feite een gratis set banden krijgen geschrapt. In normale Grand Prix-weekenden zonder sprintraces zou er een extra set intermediates ter beschikking gesteld worden voor coureurs als een van de twee vrijdagse trainingen op een natte baan verreden werd en zij ook al op zo'n set hadden gereden.

Daardoor kregen teams dus gratis een bandenset extra, wat de teams motivatie gaf om alsnog de baan op te gaan omdat er daarna nog genoeg nieuwe banden waren. Nu kan het rijden met intermediates tijdens zo'n natte vrijdagtraining juist een nadeel opleveren, mocht de kwalificatie en/of de race in de regen verreden worden. Het gevolg van deze regel was te zien in VT2 in Japan, waar coureurs terughoudend waren om de vochtige baan op te gaan. Daardoor kregen de fans langs de baan weinig actie te zien in de zestig minuten durende training.

Pirelli's hoofdengineer Simone Berra benadrukt dat de bandenleverancier geen invloed had op deze regelwijziging en stelt dat het heeft bijgedragen aan wat zich op vrijdag afspeelde. "Deze [regelwijziging] is duidelijk goedgekeurd door alle teams, samen met de FIA en de F1", zegt Berra. "Vandaag de dag hoeft een team niet een set van de intermediates in te leveren als deze in de vrije training gebruikt is, zoals vorig jaar wel het geval was. Met name op dit circuit, waar je hoge bandenslijtage hebt en aangezien er zondag misschien wat regen kan vallen, besloten de meesten om de vijf sets niet te gebruiken - op RB en andere teams die een out- en in-lap deden na dan. Het is iets wat we nader zullen bespreken met de FIA en de teams, om ervoor te zorgen dat ze blijven rijden in een training. Het is uiteindelijk niet aan ons, maar de komende weken zal dit een onderwerp van discussie zijn."

Volgens Berra hoeft de F1 niet ver te zoeken voor een oplossing om ervoor te zorgen dat teams alsnog in actie komen tijdens een natte training. "Ze kunnen vanaf het begin vijf sets krijgen, maar als een sessie nat verklaard wordt, dan moet je een set van de intermediates inleveren", legt Berra uit. "Het is dan niet logisch om deze niet te gebruiken en een nieuwe set in te leveren. Dat is dus een manier om ze aan te moedigen om alsnog te rijden."

Lewis Hamilton klonk na afloop van VT2 kritisch over de gewijzigde regels. "Ze hebben de bandenregels aangepast, dus dan gaat niemand op intermediates naar buiten. Het is gewoon niet logisch, maar het is niet anders."