Marko: Leclerc indrukwekkend, maar andere motorstanden dan Red Bull

De vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Japan zijn deels in het water gevallen. De eerste sessie - die kortstondig werd onderbroken door de crash van Logan Sargeant - verliep nog droog, maar de tweede oefensessie leverde bijzonder weinig baanactie op. Het is jammer voor de zeer enthousiaste Japanse fans, al is de gang van zaken volgens Helmut Marko wel te verklaren. "Het was vooral een ongelukkige situatie. Het was niet nat genoeg voor de intermediates, maar te nat voor slicks. Doordat we maar een beperkt aantal banden hebben, moet je goed op de verdeling voor het hele weekend letten."

Dat geen van beide Red Bull Racing-coureurs tijdens de tweede training naar buiten is gegaan, heeft dan ook vooral te maken met het beschikbare rubber. "Vooral met banden sparen, ja, al wil je natuurlijk ook geen onnodige risico's nemen op een vrijdag." Desondanks moest Red Bull natuurlijk wel een beeld zien te krijgen van de updates die het heeft geïntroduceerd, waar in dit artikel meer technische duiding over te lezen valt. "De eerste vrije training is goed verlopen voor ons", concludeert Marko. "We hebben een relatief grote update meegenomen naar Japan en alles werkt volgens plan." Red Bull wilde in de eerste training de correlatie met de windtunnel testen en vervolgens aan de afstelling werken in de tweede sessie, al ging dat door de regen niet door. "Tijdens de eerste training was er niet echt tijd voor finetuning. Ik hoop dat de sessies morgen droog verlopen, zodat we het maximale uit de auto kunnen halen."

Ferrari toont potentie, maar het gebruikelijke patroon op vrijdag?

Dat laatste is volgens Marko ook nodig om Ferrari te verschalken. De 80-jarige topadviseur is onder de indruk van wat met name Charles Leclerc heeft laten zien. "Wat ik heb geleerd van de eerste training? Dat Ferrari snel is! De lange run bestond eigenlijk uit slechts drie ronden achter elkaar, maar in die drie ronden was Leclerc alsnog indrukwekkend goed." Reden tot zorg is dat echter niet direct bij Red Bull, ook al omdat Marko een patroon van de voorbije raceweekenden ziet terugkeren in Japan. "We hopen, of eigenlijk weten we gewoon zeker, dat Ferrari vandaag met minder brandstof en met agressievere motorstanden heeft gereden dan dat wij hebben gedaan. Ik hoop dat we er zeker in de kwalificatie, maar ook in de race voor zitten, al zal Ferrari wel dichtbij zijn." Het past naadloos bij de woorden die Verstappen vrijdag ook al uitsprak in de paddock, dat de verschillen in Japan dit jaar kleiner kunnen zijn dan vorig seizoen, toen Verstappen met bijna twintig seconden voorsprong wist te winnen.