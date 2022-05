F1-update: Onverwachte topdag Verstappen, absurde opmerking Hamilton

De hitte beloofde de Grand Prix van Spanje op voorhand al tot een forse uitdaging te maken, maar dat de race in Montmeló een regelrecht spektakelstuk zou worden, hadden slechts weinigen kunnen bevroeden. Plottwists te over, waarbij Max Verstappen uiteindelijk aan de goede kant van de medaille belandde. Na zijn schuiver in bocht 4 en het probleem met de DRS dreigde frustratie even de overhand te nemen bij de regerend wereldkampioen. Verstappen hield het hoofd nadien echter wel weer koel en reed met een driestopper naar zijn vierde seizoenszege.

Hoe de Nederlander zelf terugkijkt op een heet middagje Barcelona komt aan bod in een nieuwe F1-update. Daarbij ook aandacht voor het feit dat Verstappen in de persconferentie iets verder kijkt dan sec de resultaten. Wat betreft de WK-stand is de Spaanse GP weliswaar een topweekend geworden, maar de man met startnummer 1 weet dat er ook andere conclusies kunnen worden getrokken. Zo weet hij dat Ferrari een goede stap voorwaarts heeft gezet door de upgrades, waardoor nu ook een zwak punt van de Scuderia is aangepakt: de race pace gekoppeld aan de bandenslijtage.

Bij Ferrari zijn de kopstukken logischerwijs in mineur, al benadrukken Charles Lecerc en Mattia Binotto dat de positieve punten moeten overheersen. Die positieve punten zijn er ook bij Mercedes, waar porpoising aardig onder controle is gekregen en George Russell voor de tweede keer dit jaar naar het podium is gereden. Waarom hij meer waarde aan deze podiumnotering hecht dan aan die in Melbourne komt aan bod in de F1-update, net als een vrij surreële opmerking van Lewis Hamilton. De Brit reed een snaarstrakke inhaalrace, maar baarde vooral opzien doordat hij er na vijf rondjes al de brui aan wilde geven. Het zijn merkwaardige woorden voor een zevenvoudig wereldkampioen, al mag wat hij in het restant heeft laten zien er absoluut zijn. Deze aspecten en nog veel meer - bijvoorbeeld het ongenoegen van Sergio Perez en wat deze verhoudingen tussen Red Bull en Ferrari zeggen voor de volgende races - komen aan bod in de video bovenaan de pagina.

