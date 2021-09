F1-update: Verstappen maximaliseert tussen Mercedes-geweld op Monza

Het Autodromo Nazionale di Monza vormt dit weekend het decor voor de tweede sprintkwalificatie in de Formule 1, en dus werd er vrijdag na één vrije training al gekwalificeerd op de Italiaanse omloop. In ‘The Temple of Speed’ sleepte Max Verstappen achter de beide coureurs van Mercedes een derde plaats uit het vuur.

In de video bovenaan deze pagina uitgebreid aandacht voor de kwalificatie van Verstappen en de rol van teamgenoot Sergio Perez. Verder onder andere een korte vooruitblik op de sprintkwalificatie van zaterdag, waarin Lewis Hamilton op voorhand al de grootste kanshebber lijkt te zijn in het gevecht om pole-position en Mercedes een teamorder overweegt.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!