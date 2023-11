F1-update: Max Verstappen voelde zich 'een clown' in Vegas en kraakt tijdschema

De Formule 1 is in Las Vegas en dat kan nagenoeg niemand zijn ontgaan. Zo hebben de inwoners van de gokstad wekenlang hinder ondervonden en is het evenement woensdagavond afgetrapt met een openingshow in Vegas-stijl. Aan artiesten, lichtshows en vuurwerk geen gebrek, al kon het Max Verstappen allemaal niet echt bekoren. "Wat mij betreft, kun je al die dingen overslaan. Het gaat niet zozeer om de artiesten hoor, maar puur dat je daar staat en net een clown lijkt." De wereldkampioen liet in zijn mediasessie noteren dat het Vegas-weekend 99 procent om de show draait en slechts één procent om de sport zelf.

Over de lay-out en het tijdschema bleek Verstappen evenmin te spreken. Zo liet hij weten de baan niet heel aansprekend te vinden, onder meer doordat die weinig bochten kent. Het tijdschema is ook atypisch voor de Formule 1. Zo worden de sessies pas laat in de Amerikaanse avond of - in het geval van de kwalificatie - pas in de nacht verreden. Voor fans in Europa komt het raceweekend in Vegas grotendeels overeen met het tijdschema voor de Grand Prix van Japan, met alle sessies in de Europese ochtend. Het kan vermoeiend zijn voor mensen in de paddock, waarbij Verstappen niet snapt dat Las Vegas en Abu Dhabi een 'back-to-back' vormen. Een lange verplaatsing en het grote tijdsverschil maken dat immers niet de meest logische keuze.

Teams staan in Las Vegas voor hele andere uitdagingen. Zo zal het een behoorlijk karwei worden om de banden voor een kwalificatierondje op temperatuur te krijgen, al moet gezegd dat het wel iets warmer lijkt te worden dan dat in eerste instantie werd voorspeld. Naast de temperatuur is ook het gripniveau nog een belangrijk vraagteken, een aspect dat teams vooraf maar lastig konden simuleren. De lay-out an sich stelt teams ook voor keuzes. Zo moet er door de rechte stukken met relatief weinig downforce worden gereden, maar levert dat normaliter juist meer glijden op. Het maakt het spel met de banden nog iets lastiger.

Al deze factoren komen uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als het nieuws dat General Motors zich bij de FIA heeft ingeschreven als motorleverancier vanaf 2028. Wat betekent dat precies voor het Andretti-project? Het maakt in ieder geval duidelijk dat de bijdrage van Cadillac meer is dan slechts een stickertje - zoals eerst werd gevreesd in de paddock - en dat Andretti een volledig Amerikaans fabrieksteam kan worden. Het stelt Formula One Management ook voor een zeer interessant vraagstuk. Zo is FOM tot dusver tegen een elfde team geweest, omdat het werd geacht de belangen van de bestaande teams te verdedigen. Tegelijkertijd wil F1 de Amerikaanse markt veroveren en de Amerikaanse fans paaien met drie races per jaar. Maar is het dan mogelijk om diezelfde Amerikaanse fans tegen de haren in te strijken door 'nee' te zeggen tegen een Amerikaans F1-project als Andretti met de steun van General Motors? Het is balanceren op een bijzonder dun koord en dat maakt de discussie eigenlijk alleen maar interessanter.

