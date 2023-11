FIA maakt DRS-zones voor F1 Las Vegas bekend

Het 6,201 kilometer lange Las Vegas Street Circuit bestaat uit een aantal heel lange rechte stukken en in totaal zeventien bochten. Hoewel DRS in principe niet nodig lijkt te zijn, heeft de FIA toch twee stukken op de baan gevonden waar we Formule 1-coureurs de achtervleugel mogen openklappen tijdens de trainingen en kwalificatie en als ze tijdens de race op zondag binnen een seconde van hun voorganger zitten.

Het detectiepunt voor de eerste DRS-zone bevindt zich tien meter na bocht twee. Twintig meter na bocht vier - de bochten volgen elkaar rap op - mag de achtervleugel open, waardoor de snelheid fors omhoog gaat en de desbetreffende coureur zich mag gaan opmaken voor een inhaalactie. DRS-zone twee gaat 820 meter voor bocht veertien in, waarvan het detectiepunt 710 meter na de twaalfde knik ligt. Dit gedeelte is met 1,9 kilometer ook meteen het langste rechte stuk in de gokstad, waarbij de snelheden hoog oplopen en de power units in de bolides hard aan de bak moeten.

Donderdagavond lokale tijd maken de F1-coureurs voor het eerst kennis met het nieuwste circuit op de kalender. Om 20.30 uur lokale tijd springt het licht aan het einde van de pitstraat op groen. Voor de F1-fans in Europa is dit vrijdagochtend om 05.30 uur.

Video: Een virtuele ronde over het F1-circuit in Las Vegas