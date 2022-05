F1-update: Droomzege Perez in Monaco, Verstappen overleeft Ferrari-protest

De Grand Prix van Monaco is meestal niet de meest enerverende van het seizoen, maar de editie van 2022 was om verschillende redenen onderhoudend. De race over het technische stratencircuit leverde vooral veel stof tot napraten op. Dit begon al bij de uitgestelde start, de rondjes achter de safety car en de daaropvolgende code rood. Charles Leclerc leek toen nog de beste papieren te hebben, maar dat zou verkeren. Het zou meer specifiek verkeren doordat Ferrari tactisch de mist in is gegaan.

Na afloop ging het veelvuldig over de dubbele bandenwissel naar slicks en de ietwat rommelige boordradio aan het adres van Leclerc die daaraan voorafging: de bekende 'box, box' opgevolgd door 'stay out, stay out'. In de praktijk is dat echter niet eens het belangrijkste moment gebleken. Zo had Ferrari de immens belangrijke baanpositie voordien al opgegeven aan Red Bull, meer specifiek bij de wissels van full wets naar intermediates. Mattia Binotto erkent dat Ferrari het tempo van Perez op inters danig heeft onderschat en dat het team daardoor de slechtste van drie opties heeft gekozen. Hoe dat precies zit, komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Daarin ook aandacht voor het protest van Ferrari tegen beide Red Bull-auto's na de race. Ferrari dacht dat het aanraken van de gele lijn an sich al strafbaar was, maar doordat de regels zijn aangepast, hebben de FIA-stewards het protest verworpen. Het maakt dat Sergio Perez zijn gedroomde zege binnen heeft en voor altijd als 'Monaco Grand Prix winner' in de boeken staat. Max Verstappen had die eer vorig jaar en telde ditmaal vooral zijn zegeningen met P3. De regerend wereldkampioen is uitgelopen op naaste belager Leclerc en dat zag er zaterdagavond absoluut niet naar uit. De reactie van Verstappen ontbreekt logischerwijs niet in de nieuwe F1-update, en de kritische noten richting de FIA en de frustrerende zondagmiddag voor Lewis Hamilton evenmin.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!