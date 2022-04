F1-update: Leclerc sterk, maar was pole haalbaar voor Verstappen?

De derde kwalificatiesessie van het F1-seizoen 2022 heeft weer veel stof tot napraten opgeleverd. Wat te denken van Fernando Alonso die ineens met paarse sectortijden begon te strooien, McLaren dat 'gewoon' weer twee auto's in de top-tien had en een miserabele Q3 voor Carlos Sainz? Het komt allemaal aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, al is de blik daarin natuurlijk ook naar voren gericht: op een nieuwe episode van het duel tussen Charles Leclerc en Max Verstappen.

Eerstgenoemde wist met pole-position aan de haal te gaan en de sectoren beter aaneen te rijgen dan zijn tegenstrever. Daarbij viel ook op dat Ferrari op de rechte stukken bijzonder veel porpoising heeft, maar dat de auto wel stabiel is als er wordt aangeremd of ingestuurd. Dit markeert overigens een belangrijk verschil met het team van Mercedes. Ferrari heeft de zaken dus goed voor elkaar, al lijkt Verstappen er iets minder ver achter te zitten dan de drie tienden die op papier staan.

Zo was Verstappen tot bocht 13 sneller onderweg in de eerste run van Q1, maar verremde hij zich in die bocht. Vanaf dat punt verloor Verstappen ook in zijn laatste poging tijd op Leclerc, al was het beeld in Q1 en Q2 weer anders en was het dus geen wet van Meden en Perzen. Het maakt dat de potentie er wel degelijk was, maar de puzzelstukjes vielen niet op hun plek. Hoe kijkt de Limburger zelf terug, waar schortte het volgens hem precies aan? En hoe zit het met de topsnelheden van Red Bull en Ferrari, en daarmee samenhangend met de sterke en zwakke punten voor de race van zondag? Het passeert allemaal de revue in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

