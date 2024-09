F1-update: Chaos in paddock, protestactie Max Verstappen in persconferentie

Lando Norris heeft pole-position te pakken voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore, al ging het daar na afloop nauwelijks over in de paddock. Alle aandacht richtte zich op de protestactie van Max Verstappen in de FIA-persconferentie en de chaotische mediasessie die nadien in de paddock volgde. Verstappen besloot zijn antwoorden in de persconferentie te beperken tot ongeveer twee woorden per keer, nadat hij eerder een taakstraf kreeg opgelegd door de FIA. De drievoudig wereldkampioen liet de journalisten weten buiten de zaal best antwoord te willen geven, hetgeen ook gebeurde. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan en wat Verstappen allemaal te melden had, bespreken Gijs Leuvenink en Ronald Vording (rechtstreeks vanuit Singapore) in een nieuwe aflevering van de F1-update. Verder in de nieuwe video ook aandacht voor de vraag hoe Red Bull de situatie na een beroerde vrijdag heeft kunnen omdraaien, de pole van Norris en de kwalificatiemalaise bij Ferrari.

