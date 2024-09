De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore beloofde op voorhand een interessante te worden. Lando Norris was eerder op de dag weliswaar ruim sneller dan de concurrentie gegaan in de derde training, Ferrari was op vrijdag behoorlijk sterk uit de startblokken gekomen, terwijl Red Bull en Mercedes leken na een stroeve eerste dag een goede stap naar voren te hebben gemaakt voor de afsluitende oefensessie.

Q1: Norris opent als snelste

Norris begon voortvarend aan de kwalificatie door tijdens Q1 een 1.30.002 op de klokken te brengen. Max Verstappen sloot, ondanks dat hij last had van verkeer, aan op de tweede stek in de tijdenlijst met een 1.30.157 en Oscar Piastri liet met de tweede McLaren de derde tijd noteren met een 1.30.258.

Daniel Ricciardo, die volgens berichten aan zijn laatste weekend bij het RB F1 Team bezig zou zijn, zakte in de slotfase van de openingssessie weg naar de zestiende plek en was daarmee na Q1 al klaar. Ook Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu konden geen potten breken in het eerste deel van de kwalificatie en konden dientengevolge na achttien minuten hun auto verlaten.

Q2: Pérez haalt het niet

Verstappen had geen lekkere eerste run aan het begin van Q2. Bij de dertiende bocht schampte hij de muur, alvorens hij een flink moment beleefde bij de laatste bocht. De Nederlander kwam in een nieuwe snelste tijd over de streep, maar was bij de laatste bocht met alle vier de wielen buiten de baan gekomen waardoor er een streep ging door zijn ronde.

Norris ging ondertussen verder waar hij gebleven was. De coureur uit Bristol zette zichzelf op P1 met een 1.30.007. Maar de tijden zouden nog verder zakken. Lewis Hamilton ging halverwege Q2 als eerste onder de 1.30 met een 1.29.929, waarna Verstappen bij zijn tweede poging een 1.29.680 uit de Red Bull wist te persen. Het was uiteindelijk echter Piastri die bovenaan eindigde in Q2 met een 1.29.640. Verstappen finishte de sessie als tweede, terwijl Charles Leclerc zijn Ferrari nog naar de derde tijd bracht, waardoor Hamilton en Norris vierde en vijfde stonden aan het einde van dit segment.

Williams-rijders Alexander Albon en Franco Colapinto maakten een snelle indruk tijdens de trainingen in Singapore maar bleven op het moment suprême steken op de elfde en twaalfde tijd. De grootste tegenvaller van de kwalificatie was echter Sergio Pérez, die in Q2 slechts de dertiende tijd reed. Kevin Magnussen en Esteban Ocon konden eveneens uitstappen na het tweede kwalificatiedeel.

Q3: Rode vlag zorgt voor spannend slot

De eerste vliegende ronden in Q3 waren net onderweg toen Sainz bij de laatste bocht de controle over zijn Ferrari verloor, in een spin belandde en met de achterkant van zijn auto in de baanafzetting crashte. “Ik weet niet of het door koude banden of vuile lucht kwam. Het was een flinke snap”, reageerde de Spanjaard over de boordradio. Het incident was reden voor een rode vlag.

Slechts drie rijders hadden een tijd gereden op het moment dat de sessie werd stilgelegd: Nico Hülkenberg, Piastri en Verstappen. Laatstgenoemde was de snelste van die drie met een 1.29.791, maar Verstappen zag zijn tijd geschrapt worden omdat hij een dubbele gele vlag was gepasseerd. Daarmee ging er voor de Nederlander een set zachte banden verloren, maar datzelfde gold voor de coureurs die net bezig waren aan een snelle ronde toen de rode vlag werd uitgehangen, zoals Norris, die juist twee paarse sectoren had gereden.

Nadat de Ferrari was geborgen en de kunststof blokken terug op hun plek waren gezet, werd de baan weer vrijgegeven. De coureurs zouden echter wachten tot drie minuten voor het einde om terug te keren op het circuit voor hun allerlaatste run. Piastri verbeterde zich met zijn laatste ronde naar 1.29.953, waar Norris onder dook met een 1.29.525. De concurrentie slaagde er vervolgens niet in om sneller te gaan dan de coureur uit Bristol. Verstappen kwam nog het dichtst bij de McLaren-coureur met een 1.29.728 en start zondag als tweede, een resultaat waar hij zich tevreden mee toonde gezien de stroeve start van het weekend. Mercedes-rijders Lewis Hamilton en George Russell delen in Singapore de tweede startrij. Piastri zakte nog naar de vijfde plek en heeft de Haas van Hülkenberg naast zich op de grid. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Leclerc, wiens laatste tijd geannuleerd werd wegens track limits bij de tweede bocht, en de gecrashte Sainz maken de top-tien op de startopstelling compleet.

De Grand Prix van Singapore start zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Carlos Sainz belandt in de muur tijdens de kwalificatie in Singapore

Uitslag kwalificatie F1 GP van Singapore