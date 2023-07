F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend in Hongarije

Het Formule 1-circus heeft even kunnen bijkomen van de back-to-back races in Oostenrijk en Engeland. Komend weekend staat de volgende uitdaging alweer op het programma. De Grand Prix van Hongarije is de voorlaatste race voor de zomerstop, een week later staat de Belgische GP nog op het programma.

Red Bull Racing gaat op de krappe en bochtige Hungaroring op recordjacht. Het team uit Milton Keynes heeft elf races op rij gewonnen, een evenaring van het record van McLaren uit het historische jaar 1988. Met een zege in Hongarije komt Red Bull alleen aan kop in dit klassement. En gezien de vorm waarin Max Verstappen momenteel verkeert, twijfelt er niemand aan dat dat - buiten technisch malheur - gaat lukken. De regerend wereldkampioen staat inmiddels op zes opeenvolgende zeges, een persoonlijk record. Met een nieuwe zege schaart hij zich in een illuster rijtje: enkel Michael Schumacher, Nico Rosberg en Alberto Ascari kregen het voor elkaar om zeven Grands Prix op rij te winnen. Het record is met negen opeenvolgende zeges nog altijd in handen van Sebastian Vettel (tussen België en Brazilië 2013).

Hoewel er niemand meer twijfelt aan de derde wereldtitel van Verstappen, is de strijd daarachter ongemeen spannend. Op Silverstone kwam McLaren ijzersterk voor de dag, met een podium voor Lando Norris als beloning. Mercedes, Ferrari en Aston Martin wisselen elkaar af in de strijd om de kruimels. Wie komt er op de Hungaroring als ‘best of the rest’ voor de dag?

Waarschijnlijk niet AlphaTauri. Het team uit Faenza kent een dramatisch seizoen met de ondermaats presterende AT04. In de aanloop naar deze race werd Nyck de Vries geslachtofferd. De rookie moet na slechts tien races plaatsmaken voor oude bekende Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër zal veel ogen op zich gericht hebben in zijn eerste raceweekend van het jaar. Kan hij het tij dan keren?

Starttijd F1 Hongarije 2023

Datum Sessie Tijden Vrijdag 21 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 21 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 22 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 22 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 23 juli Grand Prix van Hongarije 15.00u

De Formule 1 Grand Prix van Hongarije vindt plaats op zondag 23 juli 2023. De race op de historische Hungaroring gaat om de gebruikelijke tijd van 15.00 uur van start. Het circuit heeft een lengte van 4,381 kilometer. De race gaat over liefst 70 ronden. Het ronderecord staat sinds 2020 op naam van Lewis Hamilton met een 1.16.627.

Op vrijdag staan zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van een uur op het programma. Ook hier worden de gebruikelijke tijden aangehouden. De eerste trainingssessie gaat om 13.30 uur van start, de tweede vrije training begint om 17.00 uur. Op zaterdag krijgen de coureurs vanaf 12.30 uur nogmaals een uur de tijd om de puntjes op de i te zetten.

De belangrijke kwalificatie - inhalen is op de krappe Hungaroring uitermate lastig - trapt om 16.00 uur af. Een uur later weten we hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.

Video: Het veelbesproken ontslag van Nyck de Vries geanalyseerd