F1 tijden: Hoe laat begint de sprintrace in Austin?

De beslissende fase van het Formule 1-seizoen 2024 is begonnen. De teams en coureurs krijgen een drieluik in Amerika, Mexico en Brazilië voorgeschoteld, om vervolgens na een korte break een triple-header in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi af te werken. Dit weekend is de koningsklasse van de autosport actief op het Circuit of the Americas in Austin. Daar staat een sprintweekend op het programma, wat inhoudt dat er op zaterdag een korte race over honderd kilometer verreden wordt. Een extra kans voor Lando Norris en McLaren om een tik uit te delen, of kunnen Max Verstappen en Red Bull terugslaan?

Hoe laat is de F1 sprintrace in Austin?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT -5) Vrijdag 18 oktober Eerste vrije training 19.30u - 20.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 18 oktober Sprint kwalificatie 23.30u - 00.14u 16.30u - 17.14u Zaterdag 19 oktober Sprintrace 20.00u - 20.30u 13.00u - 13.30u Zaterdag 19 oktober Kwalificatie 00.00u - 01.00u 17.00u - 18.00u Zondag 20 oktober Grand Prix van Amerika 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

De Formule 1-sprintrace van de Grand Prix van Amerika begint vanavond om 20.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 13.00 uur in Austin. De startopstelling voor deze korte race over honderd kilometer wordt bepaald op basis van de uitslag van de sprintkwalificatie van vrijdag. In 2023 stond er ook al een sprintrace op het programma op het Circuit of the Americas. De winst ging destijds naar Max Verstappen. Hij reed in negentien ronden bijna tien seconden weg bij zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton. Charles Leclerc eindigde als derde, voor Lando Norris en Sergio Pérez.