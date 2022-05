F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-debuut in Miami

De eerste Europese krachtmeting van het Formule 1-seizoen 2022 stelde niet teleur. Het eerste sprintraceweekend van het jaar leverde heel wat spektakel op. Max Verstappen keerde als de grote winnaar huiswaarts. De Red Bull-coureur scoorde het maximale aantal van 34 punten. Hij won de sprintrace én de Grand Prix op zondag, met bovendien de snelste raceronde. Een kostbare fout zorgde ervoor dat WK-leider Charles Leclerc niet verder kwam dan de zesde plaats. De achterstand van Verstappen in de strijd om de titel is daardoor teruggebracht tot 27 punten. Kan de Nederlander in Miami opnieuw een hap uit die marge halen?

De Grand Prix van Miami staat dit jaar voor het eerst op de F1-kalender. De race vindt plaats rondom het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins op een speciaal aangelegd semi-stratencircuit. Even was het nog onzeker of de wedstrijd door kon gaan vanwege een rechtszaak van omwonenden, maar de rechter stelde hen in het ongelijk. Daardoor kan het racefeest gewoon volgens planning plaatsvinden.

Starttijd Grand Prix van Miami 2022

De Formule 1 Grand Prix van Miami op het gloednieuwe Miami International Autodrome vindt plaats op zondag 8 mei 2022. De race begint om 15.30 uur lokale tijd, dat is 21.30 uur Nederlandse tijd.

Na het sprintraceformat in Imola keert de Formule 1 in Miami terug naar het gebruikelijke schema. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen gepland staan. Deze beginnen om 20.30 uur en 23.30 uur Nederlandse tijd, respectievelijk om 14.30 uur en 17.30 uur lokale tijd. De laatste vrije training staat op zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd op het programma. De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami begint om 22.00 uur Nederlandse tijd, 16.00 uur lokale tijd.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 6 mei 20.30u - 21.30u 14.30u - 15.30u Tweede vrije training Vrijdag 6 mei 23.30u - 00.30u 17.30u - 18.30u Derde vrije training Zaterdag 7 mei 19.00u - 20.00u 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 7 mei 22.00u - 22.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 7 mei 22.25u - 22.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 7 mei 22.48u - 23.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Miami Zondag 8 mei 21.30u 15.30u