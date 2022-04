Een groep van omwonenden spande een rechtszaak aan tegen het doorgaan van de Grand Prix van Miami, die volgende maand in de Miami Gardens bij het Hard Rock Stadium gehouden wordt. Het evenement zou veel geluidsoverlast veroorzaken en daardoor “levens ontregelen en fysieke schade” toebrengen. Volgens de Miami Herald heeft de rechter gevraagd om bewijzen in te dienen. Die zouden in een spoedzitting dan nog behandeld kunnen worden. Woensdag wordt er opnieuw een zitting gehouden en dan komt er naar verwachting ook een beslissing over het al dan niet doorgaan van de race.

Tot nu toe hebben tegenstanders van de race een rapport van een bedrijf ingebracht waarin staat dat de wagens tot wel 97 decibel produceren. Dat zou volgens de tegenstanders tot zo’n 4 kilometer van het circuit te horen zijn. Rechter Alan Fine vraagt zich af of dat daadwerkelijk tot fysieke schade kan leiden en overweegt of de tegenstanders van de race niet gewoon in huis moeten blijven en eventueel oordoppen zouden moeten dragen tijdens de actie op de baan. “Er zijn een aantal mogelijkheden om eventuele schade te voorkomen. De eerste is om oordoppen te dragen, de tweede optie is om gewoon te vertrekken”, zegt Fine, die de zaak in behandeling heeft.

South Florida Motorsports, de organisator van het evenement, heeft al speciaal plaatwerk langs het circuit geplaatst om de geluidsoverlast te beperken. Volgens CEO Richard Cregan is het nieuwe circuit in Miami voor zo’n 95 procent klaar.