F1 tijden: Tijdschema van het late Formule 1-weekend in Mexico

Geen tijd om bij te komen van het bomvolle sprintweekend in Amerika: dit weekend staat alweer de volgende race te wachten. De tweede horde van deze triple-header vindt zo’n 1.500 kilometer zuidelijker plaats in Mexico-Stad. Ditmaal staat er geen sprintrace op het programma, wat inhoudt dat er weer ‘gewoon’ drie vrije trainingen plaatsvinden. Wel zal de Nederlandse Formule 1-fan lang wakker moeten blijven om alle actie live te kunnen volgen.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez is een bijzonder geval. De baan, vernoemd naar de broers Ricardo en Pedro Rodríguez, bevindt zich namelijk op meer dan 2.000 meter boven zeeniveau. Dat houdt in dat de lucht een stuk ijler is dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen de teams met maximale downforce rijden en toch enorme topsnelheden bereiken. Voor de power units is de ijle lucht een fikse uitdaging. De turbo moet harder werken om dezelfde massa lucht richting de compressor te sturen, wat een betrouwbaarheidsrisico met zich meebrengt.

Hoe laat begint F1 in Mexico?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT -6) Vrijdag 25 oktober Eerste vrije training 20.30u - 21.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 25 oktober Tweede vrije training 00.00u - 01.30u 16.00u - 17.30u Zaterdag 26 oktober Derde vrije training 19.30u - 20.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 26 oktober Kwalificatie 23.00u - 00.00u 15.00u - 16.00u Zondag 27 oktober Grand Prix van Mexico 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

De Grand Prix van Mexico 2024 vindt plaats op zondag 27 oktober. De race gaat om 21.00 uur Nederlandse tijd [na het terugzetten van de klok vanwege de wintertijd die ingaat] van start, dat is 14.00 uur in Mexico-Stad. In totaal krijgen de coureurs liefst 71 ronden over het 4,304 kilometer lange Autódromo Hermanos Rodríguez voor de kiezen. Het circuit kenmerkt zich door het zeer lange rechte stuk en het unieke stadiongedeelte in de laatste sector. In 2023 ging de winst in Mexico naar Max Verstappen. Hij bleef Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor. Carlos Sainz en Lando Norris maakten de top-vijf compleet.

In Mexico wordt niet volgens het sprintformat gereden. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen op het programma staan. De eerste sessie begint om 20.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal) en duurt een uur. De tweede vrije training in Mexico duurt anderhalf uur. De coureurs krijgen namelijk de gelegenheid om de banden voor 2025 uit te proberen. Deze training start om 00.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokale tijd) en duurt dus tot 01.30 uur.

Op zaterdag staat de laatste training op het programma. Deze duurt weer een uur en begint om 19.30 uur Nederlandse tijd (11.30 uur in Mexico-Stad). Op de Nederlandse zaterdagavond staat om 23.00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico op het programma. Dit is 15.00 uur lokale tijd.