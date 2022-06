F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend op Silverstone

Na de back-to-back races in Azerbeidzjan en Canada hebben de Formule 1-teams even de tijd gehad om weer op adem te komen. Dit weekend gaat het seizoen echter weer op volle kracht verder met alweer de tiende ronde van het seizoen 2022: de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Eén ding is zeker: Max Verstappen kan met een gerust hart afreizen naar Engeland. De regerend wereldkampioen heeft door de uitvalbeurt van Sergio Perez en de vijfde plaats van Charles Leclerc na zijn gridpenalty in Canada een riante voorsprong in de WK-stand. De Red Bull-coureur staat al 46 punten voor op zijn Mexicaanse teamgenoot, Leclerc volgt daar nog eens drie punten achter. Wat er ook gebeurt: Verstappen zal Silverstone als WK-leider verlaten.

De vorige race op Silverstone staat bij veel Nederlandse racefans in het geheugen gegrift. Verstappen en titelrivaal Lewis Hamilton kwamen daar op zondagmiddag op hoge snelheid met elkaar in aanraking, waardoor de Nederlander hard de bandenstapels in klapte. Ondanks een tijdstraf won Hamilton de race. Dit jaar liggen de verhoudingen heel anders, met Mercedes dat zich nog niet in de strijd om de hoofdprijzen kan mengen. De regerend constructeurskampioen heeft echter goede hoop dat de baan in Northamptonshire - en met name de asfaltlaag - beter bij de geplaagde W13 past. Ook Ferrari zint op revanche na de mindere resultaten in de voorbije periode. Kortom: voldoende ingrediënten voor een interessant weekend.

Starttijd Grand Prix van Groot-Brittannië 2022

De Britse Formule 1 Grand Prix op het circuit van Silverstone vindt plaats op zondag 3 juli. De race start om 15.00 uur lokale tijd. Vanwege het tijdsverschil met Engeland is dat om 16.00 uur Nederlandse tijd. De race gaat over 52 ronden op het 5,891 kilometer lange circuit.

In tegenstelling tot 2021 vindt er dit jaar geen sprintrace plaats op Silverstone. Dat houdt in dat men het gebruikelijke schema aanhoudt met twee vrije trainingen op de vrijdag. Deze beginnen om 14.00 uur en 17.00 uur Nederlandse tijd en duren een uur. Op zaterdag krijgen de coureurs vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd nogmaals een uur de tijd om de afstelling te optimaliseren. Vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd staat de kwalificatie op het programma.

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 1 juli Eerste vrije training 14.00u - 15.00u 13.00u - 14.00u Vrijdag 1 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 2 juli Derde vrije training 13.00u - 14.00u 12.00u - 13.00u Zaterdag 2 juli Kwalificatie - Q1 16.00u - 16.18u 15.00u - 15.18u Zaterdag 2 juli Kwalificatie - Q2 16.25u - 16.40u 15.25u - 15.40u Zaterdag 2 juli Kwalificatie - Q3 16.48u - 17.00u 15.48u - 16.00u Zondag 3 juli Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u 15.00u