Hamilton zegeviert op Silverstone na zware crash Verstappen

De 2021-editie van de Britse Grand Prix zal de boeken ingaan als de race waarin Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in botsing kwamen. Verstappen mocht de Britse Grand Prix van pole-position beginnen na zaterdag de sprintrace te hebben gewonnen en bleef aan kop bij de start, maar moest alle zeilen bijzetten om de Brit in de eerste bochten van zich af te houden. Bij het uitkomen van Woodcote door de zevenvoudig wereldkampioen in de slipstream bij Verstappen, waarna hij bij Copse aan de binnenkant dook van de Nederlander. Het tweetal raakte elkaar, waardoor Verstappen op hoge snelheid van de baan raakte en met een forse klap in de bandenstapels eindigde. De Limburger werd door FIA-dokter Ian Roberts en Medical Car-bestuurder Alan van der Merwe uit zijn Red Bull - of wat er van over was - geholpen en naar het medisch centrum gebracht, waarna hij uit voorzorg naar een ziekenhuis in de buurt van het circuit werd overgebracht voor verdere tests.

De wedstrijdleiding stuurde aanvankelijk de safety car naar buiten, maar besloot na twee ronden de race volledig stil te leggen omdat de bandenstapels moesten worden gerepareerd. Ondertussen had racedirecteur Michael Masi het druk met het beantwoorden van radioberichten van Red Bull en Mercedes. “Iedere coureur die hier heeft gereden, weet dat je het niet aan de binnenkant van Copse probeert”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Masi. “Het was een gigantisch ongeluk. Het was honderd procent de bocht van Max. Wat mij betreft ligt de schuld volledig bij Hamilton. Die had daar nooit moeten rijden. Het had een enorm ongeluk kunnen zijn. Gelukkig is hij ongedeerd. Ik hoop dat het op de juiste manier wordt afgehandeld.” Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff nam contact op met Masi: “Ik heb je een e-mail gestuurd. Heb je hem gezien?” Masi maakte aan Horner en Wolff duidelijk dat het een zaak was voor de stewards en die besloten Hamilton een tijdstraf van tien seconden te geven wegens het veroorzaken van de crash.

Na een pauze van ruim een half uur gingen de coureurs terug de baan op om voor de tweede keer op zondag plaats te nemen op de grid. Charles Leclerc was na de aanvaring tussen Verstappen en Hamilton naar de leiding geslopen en nam dus plaats op de eerste startplek. De Monegask bleef bij de herstart aan de leiding, voor Lewis Hamilton, Lando Norris en Valtteri Bottas. Leclerc leek de race aanvankelijk te kunnen controleren maar kreeg tijdens zijn eerste stint meerdere malen te maken met een hapering in de motor, waardoor Hamilton weer binnen DRS-afstand van de Ferrari-coureur kon komen. De Brit had op zijn beurt echter last van blaarvorming op de banden, waardoor het niet van een aanval kwam.

De race was iets over de helft toen Hamilton naar de pits kwam, waar hij dus eerst tien seconden moest stilstaan alvorens zijn monteurs aan het werk mochten. De Brit keerde als vijfde terug op het circuit, maar won al snel weer een plek dankzij een pitstop van Carlos Sainz. Hamilton maakte korte tijd later nog een plaats goed door Lando Norris bij Copse te verschalken, waarmee hij weer op koers lag voor een podiumplaats. Met nog twaalf ronden te gaan had Hamilton het gat met Bottas gedicht en kreeg de Fin de instructie om van plek te wisselen met zijn teamgenoot, zodat Hamilton tweede kwam te liggen.

Leclerc, wiens motorproblemen te maken hadden met de engine mapping, had op dat moment een voorsprong van acht seconden op Hamilton, maar de Brit ging ruim een seconde per ronde sneller dan de Monegask. De Ferrari-coureur kon de Mercedes dus een paar ronden voor het einde aan zijn staart verwachten. Drie ronden voor het einde was het zover. In ronde 50 van 52 dook Hamilton bij Copse binnendoor bij Leclerc, die daarop wijd ging. Zo ging de zevenvoudig wereldkampioen er alsnog met de overwinning vandoor. Leclerc werd tweede op Silverstone, Bottas completeerde het podium.

Lando Norris en Daniel Ricciardo eindigden als vierde en vijfde in de thuisrace van McLaren. Sainz finishte als zesde. Fernando Alonso kwam na een sterke wedstrijd als zevende over de eindstreep. Lance Stroll, Esteban Ocon en Yuki Tsunoda gingen er met de overige punten vandoor.

Over twee weken wordt op de Hungaroring bij Budapest de laatste race voor de zomerstop verreden.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië