F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1-finale in Abu Dhabi

Het uitermate vermakelijke Formule 1-seizoen 2021 wordt aankomend weekend afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. De fans krijgen het gedroomde slot van het heftige duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton: een laatste race waarin alles beslist wordt. Het duo begint met een gelijk aantal punten aan de finalerace. De uitgangspositie is in basis en zonder gekkigheden heel eenvoudig: wie de ander verslaat, wordt kampioen.

De volledige uitleg van de titelkansen van Verstappen en Hamilton: Hoe kan Max Verstappen in Abu Dhabi F1-wereldkampioen worden?

De Formule 1-finale vindt al een aantal jaar plaats in Abu Dhabi. Vorig jaar ging de winst naar Max Verstappen, de zes edities daarvoor werden een prooi voor Mercedes (viermaal Lewis Hamilton, eenmaal Nico Rosberg en Valtteri Bottas). Voor de race van dit jaar is de baan echter flink onder handen genomen. De chicane in bocht 5-6 is verwijderd en de hairpin bocht 7 is breder gemaakt. Bochten 11 tot en met 14 zijn vervangen door een kombocht, bocht 20 is aangepast om ook deze bocht sneller te maken. Dit moet de kans op inhaalacties vergroten. In hoeverre het spektakel toeneemt, zal moeten blijken. Dat geldt ook voor de vraag op wiens lijf deze baan nu beter geschreven is: Mercedes of Red Bull?

Eén ding is zeker: zondagmiddag rond de klok van 16.00 uur weten we wie zich wereldkampioen Formule 1 2021 mag kronen.

Starttijden Grand Prix van Abu Dhabi

De Formule 1-finale in Abu Dhabi vindt plaats op zondag 12 december 2021 en begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 17.00 uur lokale tijd. De race start rond zonsondergang en zal bij kunstlicht worden afgevlagd.

Zoals gebruikelijk worden er op vrijdag twee vrije trainingen verreden. Deze duren een uur en beginnen om 10.30 uur en 14.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag mogen de heren coureurs vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd nog een uurtje trainen. Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de laatste kwalificatie van het jaar.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 10 december 10.30u - 11.30u 13.30u - 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 10 december 14.00u - 15.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 11 december 11.00u - 12.00u 14.00u - 15.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 11 december 14.00u - 14.18u 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 11 december 14.25u - 14.40u 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 11 december 14.48u - 15.00u 17.48u - 18.00u Grand Prix van Abu Dhabi Zondag 12 december 14.00u 17.00u