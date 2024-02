De Formule 1-test van... Valentino Rossi weet Ferrari te overtuigen

In het verleden maakten diverse kampioenen bij de tweewielers de overstap naar vier wielen. Succesvolle motorrijders als John Surtees, Mike Hailwood en Johnny Cecotto probeerden het allemaal in de Formule 1 na hun loopbaan bij de motoren en behaalden wisselend succes. Daar waar Cecotto slechts één puntje scoorde, liet Surtees zich na drie 350cc-titels en vier 500cc-kampioenschappen zelfs tot wereldkampioen in de Formule 1 kronen. Een rijder die misschien wel de snelheid zou hebben om die prestatie te evenaren maar uiteindelijk voor een langer verblijf in de MotoGP koos, was Valentino Rossi.

Het scheelde echter weinig of Rossi had zijn laatste twee wereldtitels in de MotoGP helemaal niet behaald, want in diverse tests voor Ferrari liet hij een goede indruk achter. De eerste kennismaking vond plaats in april 2004, toen de Italiaan door de Scuderia werd uitgenodigd voor een test op Fiorano. Tijdens die testdag droeg Rossi een helm van Michael Schumacher, die tegen het einde van de dag onder de indruk was: "Natuurlijk had hij even nodig om te wennen, maar tegen het einde van de dag was hij heel indrukwekkend." Ook Ferrari zelf was tevreden met de verrichtingen van Rossi, die in 2005 opnieuw een uitnodiging kreeg om te testen en eind 2005 nogmaals in een F1-auto op de baan verscheen.

Daar waar Rossi's eerste kennismakingen met de Formule 1 tijdens privétests waren, deelde hij begin 2006 het circuit met meerdere coureurs tijdens een officiële wintertest in Valencia. Op Circuit Ricardo Tormo testten de meeste teams met hun nieuwe bolides voor het aanstaande F1-seizoen, al kreeg de MotoGP-kampioen de beschikking over de Ferrari F2004 M. Met die auto was Schumacher in 2004 overtuigend wereldkampioen geworden door twaalf van de eerste dertien races te winnen, al was het vermogen van de V10-krachtbron voor deze test al beperkt tot het niveau van de V8-motoren die in 2006 hun entree maakten in de koningsklasse.

Foto: Motorsport Images Valentino Rossi in de Ferrari F2004 M tijdens de wintertest in Valencia.

De eerste dag van de driedaagse test verliep niet zoals gewenst voor Rossi. Door regen werd zijn debuut op 31 januari al wat uitgesteld, waarna hij binnen een halve ronde spinde en zijn dag in de grindbak zag eindigen. "Ik moet zeggen dat ik me thuis voelde en geen echte problemen ben tegengekomen, al moet ik misschien wat oefenen op het rijden in de regen", grapte de coureur uit Urbino. Tijdens de resterende twee testdagen bleef het echter droog, waardoor Rossi alsnog de nodige kilometers kon maken in de F2004 M. Op 1 en 2 februari zou hij in totaal 105 ronden afwerken in Valencia met een 1.12.360 als snelste tijd, waardoor zijn achterstand op snelste man Fernando Alonso uiteindelijk 1,4 seconde bedroeg.

Rossi overtuigt, maar blijft MotoGP toch trouw

Het verschil met Schumacher was uiteindelijk slechts zeven tienden in het voordeel van Schumacher, al was een directe vergelijking van de rondetijden niet echt mogelijk. Daar waar Rossi met een oude bolide reed, kwam de zevenvoudig F1-kampioen in actie met de nieuwe Ferrari 248 F1. Desondanks liet Rossi een goede indruk achter op Ferrari en Schumacher, die oordeelde dat de MotoGP-kampioen alles in huis had om meteen competitief te zijn bij een overstap naar F1. Zo'n stap overwoog hij serieus, ook doordat zijn contract bij het MotoGP-team van Yamaha eind 2006 zou aflopen. "Ik kwam hier niet om iets te bewijzen, maar om mijn kennis over een Formule 1-auto te vergroten. Ik wil Ferrari opnieuw bedanken dat ze me deze kans hebben gegeven", zei Rossi na afloop van de test.

In mei 2006 besloot Rossi echter dat hij in de MotoGP zou blijven tot het moment dat hij vond dat zijn werk op de motoren erop zat, waarna hij in juni een nieuw contract tekende om bij Yamaha te blijven. Enkele maanden later kondigde Schumacher aan dat hij zijn helm eind 2006 aan de wilgen zou hangen, waardoor er een plek vrijkwam bij Ferrari. Doordat Rossi niet langer beschikbaar was, koos de Scuderia voor Kimi Raikkonen. De Fin zou in zijn eerste seizoen bij Ferrari meteen wereldkampioen worden, wat tot de vraag leidt wat Rossi had kunnen presteren als hij wel voor een overstap naar F1 had gekozen.

Hoewel Rossi uiteindelijk nooit in de Formule 1 zou racen, testte hij in 2008 en 2010 nog enkele keren met een F1-bolide van Ferrari. Zijn laatste meters in een Formule 1-auto maakte hij in december 2019. Enkele weken na afloop van het seizoen kreeg hij de kans om van voertuig te wisselen met Lewis Hamilton. De F1-kampioen stapte op Circuit Ricardo Tormo op de Yamaha YZR-M1 waarmee Rossi in 2019 in de MotoGP actief was, terwijl de MotoGP-legende in de Mercedes W08 uit 2017 stapte. Twee jaar later zou de Italiaan na 26 seizoenen in het wereldkampioenschap afscheid nemen van de tweewielers, om alsnog de overstap naar vier wielen te maken. Ditmaal stond hem geen F1-avontuur te wachten, maar deelname aan de GT World Challenge Europe.