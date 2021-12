F1-terugblik Allard Kalff: Ik sluit niet uit dat Hamilton stopt

Vlak voordat hij vertrekt hij naar Saudi-Arabië om daar voor de dagelijkse uitzendingen op RTL 7 verslag te gaan doen van de Dakar Rally, nam Kalff nog even de tijd om plaats te nemen voor de camera van Motorsport.com Nederland. Zo aan het einde van het jaar vroegen we de coureur en voormalig Formule 1-pitreporter onder andere naar zijn mening over het afgelopen F1-seizoen. Wat vond hij bijvoorbeeld de mooiste race van het jaar? Hoe denkt hij over de rentree van Fernando Alonso en wat vond hij van de omstreden ontknoping van het seizoen in Abu Dhabi?

Uiteraard gaat het ook uitgebreid over de wereldtitel van Max Verstappen, de rol van moeder Sophie en hoe bijzonder het is dat Nederland voor het eerst een Formule 1-wereldkampioen heeft. “Ik ben van de generatie als je zei: ‘Ik ga autocoureur worden’, dat mensen zeiden: ‘Hebben we een circuit dan?’ - Ja dat ligt in Zandvoort. ‘Maar is dat nog open dan?’ Toen ik opgroeide was dat een beetje de teneur als je het had over autosport in Nederland”, vertelt Kalff. “Karten was heel groot, maar autosport … Dan had je een Gijs van Lennep en een Toine Hezemans, en later had je een Jan Lammers en Huub Rothengatter, maar het was toch een heel klein wereldje. Toen Jos eenmaal van het toneel verdween als Formule 1-rijder, dacht ik: Wie moet in godsnaam ooit wereldkampioen Formule 1 worden? En dan komt Max… Als jij twintig jaar geleden had gezegd dat we over twintig jaar een wereldkampioen Formule 1 hebben, dan werd je in een dwangbuis met pek en veren de stad uitgejaagd. Dat was natuurlijk te belachelijk voor woorden.”

Neemt Hamilton afscheid?

Kalff is blij dat Verstappen als wereldkampioen volgend jaar “zoals het hoort” voor startnummer 1 kiest. Of hij het dan ook weer tegen de coureur met startnummer 44 zal opnemen durft de presentator van RTL GP nog niet met zekerheid te zeggen. Op de vraag of Hamilton doorgaat volgend seizoen, antwoordt hij: “Ik weet het niet. Je kunt daar op heel veel manieren tegenaan kijken. Natuurlijk is hij teleurgesteld. Hij dacht eigenlijk, en dat dachten we allemaal drie ronden voor het einde, dat hij die achtste titel binnen had. Om hem dan niet te winnen, dat komt natuurlijk heel hard aan. Maar aan de andere kant; misschien begrijpt hij nu ook een klein beetje hoe Felipe Masse zich ooit voelde in Brazilië, die ook dacht dat hij wereldkampioen was toen hij over de finish kwam.”

“Er is heel veel gebeurd, maar aan de andere kant zou het me tegenvallen als hij nu wegloopt. Ik heb heel veel respect voor de coureur Lewis Hamilton. Je kan van die man alles vinden, maar als autocoureur is hij echt een wereldtopper. Dus het zou me tegenvallen van hem als hij wegloopt. Maar ik sluit ook niks uit.”

Hoop op betere races in 2022

Ongeacht het wel of niet doorgaan van Hamilton, heeft Kalff wel goede hoop op een mooi Formule 1-seizoen volgend jaar. Niet alleen het nieuwe technische reglement, maar ook het nieuwe rubber van bandenfabrikant Pirelli moet daar voor gaan zorgen: “Ik heb hoop dat we betere races gaan zien dan dit jaar. Als ik dit jaar naar de Formule 2-wedstrijden kijk, dan heb ik hoop dat die 18-inch banden wat makkelijker onder controle te houden zijn dan die banden waar ze nu op reden. Dus dat zou een goed voorteken zijn.”

Bekijk bovenaan deze pagina het volledige gesprek met Allard Kalff, waarin hij onder meer ook vertelt over de populariteit van de Formule 1 in Nederland, de verrichtingen van Fernando Alonso, de Dutch Grand Prix in Zandvoort en wat een evenement als de Dakar Rally zo mooi maakt.