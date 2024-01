Laten we eens kijken naar de indrukwekkende details van de dominante auto van Max Verstappen en Sergio Perez. We duiken in de voornaamste veranderingen die Red Bull in de loop van het seizoen heeft doorgevoerd om de dominante vorm te behouden.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing wielbasisvergelijking (Anti-duik, inzet)

In deze illustratie wordt de voorwielophanging van de RB18 en RB19 met elkaar vergeleken. Dat laat niet alleen zien hoe diverse elementen werden verplaatst, maar ook hoe dit werd gebruikt om de wielbasis van de auto aan te passen. Deze beslissing heeft zowel vanuit mechanisch als aerodynamisch oogpunt invloed op de prestaties. In de inzet kunnen we ook zien hoe de ophanging is gepositioneerd voor het anti-duik principe.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 vergelijking onderaanzicht

Een vergelijking van de vloer van de RB18 en RB19 laat zien hoe het team de onderzijde heeft ontwikkeld om om te gaan met de veranderingen in de reglementen. Met name aan de rand van de vloer is er veel gewijzigd.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 diffuser

Deze illustratie van de onderkant van de RB19 toont de complexe geometrieën die zijn gebruikt, met de naar buiten gerichte vinnen aan de voorzijde, de contouren van de middenvloer, de getrapte boat tail en de meerlaagse diffuser.

Foto door: Giorgio Piola Zijaanzicht van de Red Bull Racing RB19 diffuser

Een zijaanzicht van de vloer en diffuser van de RB18 toont de complexiteit en de vele kanalen om de lucht de juiste kant op te sturen, met onder meer het muizenholletje in de zijwand.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 vloerafsluitingen

Een mooi beeld van de voorkant van de vloer, de tunnelingang en de vloerafsluitingen, die allemaal complexe geometrische kenmerken hebben.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19, detail voorvleugel

Red Bull begon het seizoen met een nieuwe voorvleugel. Er werd een kleine winglet gemonteerd in de achterste hoek van de endplate om de luchtstroom te veranderen en bij te dragen aan het genereren van outwash, de naar buiten gerichte luchtstroom langs de wagen.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 voorremklauw, geel detail

In een poging om gewicht te besparen en tegelijkertijd de koeling te verbeteren, is de voorremklauw van Red Bull voorzien van kleine uitstulpingen (geel gemarkeerd). Het team heeft ook de fairing aan de zijkant van de remconfiguratie uit 2022 overgenomen, zij het dat deze opnieuw is ontworpen om de temperatuur en de luchtstroom er doorheen en omheen beter te kunnen managen.

Foto door: Giorgio Piola Technische details Red Bull Racing RB19

Ook aan de achterkant van de auto werd met veel oog voor detail gekeken naar de luchtstroom rond de achterremmen, om de remmen te koelen en om de warmteoverdracht naar de banden te optimaliseren.

Technisch detail Red Bull Racing RB19

Een close-up van de achterkant van de RB19 terwijl de monteurs de auto prepareren. Dit onthult talloze interessante details, waaronder de crashstructuur, enkele van de binnenste ophangingselementen, de hoge bevestigingspunten voor de bovenste draagarm en de metalen houder voor de centrale steun van de achtervleugel, om er maar een paar te noemen.

Red Bull Racing RB19 technische detail

Een close-up van de vloer, die goed laat zien hoe complex de rand is en hoeveel aandacht er besteed wordt aan elk detail.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 DRS detail

Het DRS-mechanisme op de RB19, waarop te zien is hoe het systeem aan de flap is bevestigd, terwijl de hydraulische activator de werking regelt.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 chassisdeel

De RB19 is voorzien van een extremere V-vormige chassisconstructie dan voorheen, en ook dan veel concurrenten. Dit is bedoeld om een vrijere luchtstroom te creëren voor belangrijke gebieden onder en achter het chassis.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB18 stuurinzet

Ter vergelijking zie je hier het chassis van de RB18 uit 2022, dat ook een V-profiel had, maar niet zo agressief als dat van de RB19.

Red Bull Racing RB19 technisch detail

Een blik onder de motorkap van de RB19 onthult een aantal details van de positionering van de krachtbron en de diverse aanverwante onderdelen. Ook zien we hier een glimp van een aantal van de ophangingselementen.

Red Bull Racing RB19 detail

Een close-up van de buitenste vloerafsluiting, maar let ook op het bodywork dat wordt gebruikt op de overgang tussen de vloer en het chassis, dat eveneens zorgvuldig gevormd is.

Red Bull Racing RB19 technisch detail

Zoals te verwachten, gezien het verschil in circuitkarakteristieken tussen Bahrein en Saoedi-Arabië, koos Red Bull ervoor om het downforceniveau voor het stratencircuit te verlagen. Dat deed het team niet alleen met de introductie van een nieuwe schepvormige achtervleugel, maar ook met de keuze voor de beam wing.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 sidepod inlaat vergelijking

Red Bull heeft tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan de lay-out van de inlaat van de sidepods gewijzigd. De opening is verbreed, maar de hoogte is verlaagd om de luchtstroom door de undercut te verbeteren. Hier bleef het niet bij, want tijdens de Grand Prix van Hongarije kwam er een nog agressievere variant.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 radiateur

Een blik op het ontwerp van de radiateur van de RB19, waarmee het team zijn aerodynamische wensen zowel binnenin als met het externe bodywork van de sidepod in de praktijk kon brengen.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 koelingsdetail

Extra koelcapaciteit voor de Grand Prix van Hongarije, met twee koelkieuwen aan de linkerkant van de auto.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 koelingsdetail

Red Bull gebruikte in 2023 bijna uitsluitend een asymmetrische lay-out voor de koeling in de motorkap, met meer koeling aan de rechterkant van de auto. In Hongarije werd een paneel met vijf openingen gebruikt.

Foto door: Giorgio Piola 124-23 Red Bull diffuser vergelijking

Aanpassingen aan de bovenhoek van de diffuser van de RB19 (rode pijl) resulteerden ook in een wijziging van de geometrie van de achterste kanalen.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 endplate vergelijking GP van Singapore

Red Bull introduceerde tijdens de Grand Prix van Singapore een eigen variant van de open hoek van de achtervleugel, nadat een aantal rivalen al vergelijkbare oplossingen had gebruikt.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 detail

Nog een blik op het open uiteinde van de achtervleugel, die goed laat zien hoe het de grootte en vorm van de uitsparing in de endplate verandert.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 nieuwe vloer vergelijking

Er werden in Singapore ook wijzigingen aangebracht aan de rand van de vloer, waarbij extra vinnen werden toegevoegd aan het opkrullende deel van de randvleugel, terwijl er ook werd gesleuteld aan de algehele geometrie van de oppervlakken. Er werd niet mee geracet in Singapore omdat het team probeerde de balansproblemen op te lossen, maar deze vloer keerde terug in Japan en werd daarna steeds gebruikt.

Foto door: Naamloos Technisch detail Red Bull Racing RB19

Nog een blik op de vloer- en randvleugel.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 vloer zijkant detail

Red Bull heeft ook goed gekeken naar de vloer van de Mercedes W14 toen deze in Monaco werd opgetakeld na een crash van Lewis Hamilton. Het kampioensteam kwam later in het jaar eveneens in actie met een reeks vinnetjes op de onderkant van het achterste deel van de randvleugel.

Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 achtervleugel vergelijking, Las Vegas GP

Red Bull koos voor verschillende achtervleugelconfiguraties tijdens de Grand Prix van Las Vegas, aangezien de auto van Max Verstappen was uitgerust met een low downforce-variant.