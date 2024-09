Voor het tweede weekend op rij stond McLaren in Singapore om technische redenen in de schijnwerpers. Waar het in Baku ging om de controversiële ‘mini-DRS’, draaide het in de Aziatische metropool vooral om de downforceniveaus. De rest van het veld koos in de straten van Singapore namelijk voor de configuratie met zo veel mogelijk downforce. McLaren brak met die trend en koos als enige voor iets minder neerwaartse druk. Die beslissing werd al vroeg in het weekend genomen.

In de eerste vrije training verzamelde de trotse WK-leider waardevolle data. Oscar Piastri kwam in actie met een pakket voor maximale downforce, teamgenoot Lando Norris koos voor een variant met iets minder neerwaartse druk. Al gauw werd ook Piastri overgezet op deze afstelling. Waar de rest van het veld met downforceniveaus reed die vergelijkbaar waren met Monaco en Hongarije, opteerde McLaren voor een tussenweg. Dit pakket zagen we eerder dit jaar ook al in Zandvoort, al werd er nu een aangepaste beam wing aan het pakket toegevoegd. De nieuwe variant beschikt nog steeds over twee lagen, waarbij de onderste flap ongewijzigd bleef. De bovenste flap was echter groter, om de samenhang tussen beide elementen te verbeteren en te zorgen voor een betere verbinding tussen de beam wing, de diffuser en de achtervleugel.

De 'mini-DRS' controverse

McLaren MCL38 achtervleugel Foto door: Giorgio Piola

De achtervleugel van McLaren was het voornaamste onderwerp van gesprek in de aanloop naar het Grand Prix-weekend in Singapore. Uit onboardbeelden bleek dat er een extra opening ontstond tussen beide flappen, wat resulteerde in minder luchtweerstand en een hogere topsnelheid. Het werd daarom al gauw ‘mini-DRS’ genoemd, omdat de werking feitelijk hetzelfde is.

McLaren is niet het enige team dat experimenteert met de flexibiliteit van de vleugels om de hoeveelheid drag te verminderen. De wijze waarop het team uit Woking te werk ging, is echter wel nieuw. Het betreft hier namelijk een dubbele werking. Niet alleen buigt de gehele achtervleugel door, de bovenste flap beweegt binnen die buiging ook nog eens op zichzelf. Dat is met name in de hoeken van de vleugel het beste te zien (zie rode pijl).

Al snel was duidelijk dat dit zorgde voor een hogere topsnelheid, al is de exacte winst niet helemaal duidelijk. De vleugel kwam door de statische tests van de FIA maar, na druk van de concurrentie, werd McLaren gevraagd om deze low downforce-configuratie aan te passen. Waarschijnlijk zien we deze variant in Las Vegas weer op de wagens, dus daar zal duidelijk worden of er iets is aangepast en in welke mate.