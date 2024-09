Max Verstappen over McLaren-truc met achtervleugel: "Kun je met één oog nog zien"

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan draaide veel in de Formule 1-paddock om twee woorden: flexi wings. Het kwam vooral door onboardbeelden van de McLaren-achtervleugel. Te zien is hoe Lando Norris en Oscar Piastri door het flexen van de achtervleugel op ieder recht stuk een soort 'mini-DRS' krijgen. Eerstgenoemde coureur heeft in Singapore laten weten juist 'trots' te zijn op het slimmigheidje, maar het is sommige andere teams in de paddock een doorn in het oog. De FIA heeft bij navraag door deze website laten weten dat het 'alle data en aanvullende bewijzen uit Baku' gaat analyseren, alvorens te beslissen of een ingreep tijdens het seizoen nodig is. Dat laatste kan bijvoorbeeld met een technisch richtlijn.

De tegenstrevers van McLaren - waaronder Red Bull Racing - zitten met smart te wachten op duidelijkheid. De voor- en achtervleugels van Red Bull buigen minder ver door dan de exemplaren van Mercedes en McLaren, maar teambaas Christian Horner heeft al laten weten dat Red Bull de richting van McLaren moet volgen als het toegestaan is. "Als het mag, dan wel, ja", reageert ook Max Verstappen. Het is volgens de drievoudig wereldkampioen wachten op duidelijkheid vanuit de FIA alvorens Red Bull een knoop kan doorhakken, oftewel doorgaan op de huidige weg omdat het extreme flexen wordt verboden ofwel McLaren kopiëren. De bal ligt nu bij de FIA: "Denk ik wel, ja. Want als het mag, dan hoort het erbij. Maar het is op dit moment nog niet heel duidelijk of het wel of niet mag, in ieder geval niet voor ons."

Wat McLaren precies doet, is volgens Verstappen wel glashelder: "Dat is wel duidelijk, toch, wat er gebeurt? Volgens mij is wel redelijk duidelijk, dat kun je met één oog zelfs nog wel zien!", reageert hij met een lach op een vraag van Motorsport.com in de Red Bull-hospitality. De WK-leider heeft de veelbesproken beelden na het voorbije raceweekend logischerwijs ook voorbij zien komen. "Ik heb het natuurlijk wel meegekregen. Dat is het mooie van de sociale media hè, dat iedereen de beelden meteen paraat heeft... Er is heel veel discussie ontstaan, maar het is nogal duidelijk dat de vleugel beweegt op hoge snelheid. Het kan juist slim zijn of het kan niet slim zijn, het is namelijk aan de FIA om te beslissen of dit wel of niet legaal is. Het raceweekend in Baku is trouwens ook niet de eerste keer dat ze deze vleugel hebben gebruikt, dat is al op meer banen het geval geweest."

"Ik denk dat het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid komt. Dat geldt overigens niet alleen met de achtervleugel, maar ook met de voorvleugel." Met die laatste woorden geeft Verstappen aan dat het exemplaar van McLaren en Mercedes eveneens aan de voorkant flink doorbuigt. Mercedes heeft het volgens Toto Wolff lange tijd op safe gespeeld, maar kwam in Monaco met een voorvleugel op de proppen waarmee het de grens ook meer opzoekt. De FIA heeft over de voorvleugels overigens al aan Motorsport.com laten weten geen ingreep tijdens het seizoen te plannen. Verstappen ziet in ieder geval graag duidelijkheid op alle vlakken. "Wat is toegestaan, hoever doorbuigen is nog acceptabel en wat niet meer? Wij moeten nu gewoon even afwachten en zien wat het uiteendelijke oordeel wordt."