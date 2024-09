Na het Formule 1-weekend in Baku is er veel aandacht op de achtervleugel van McLaren gevestigd. Op onboardbeelden viel goed te zien hoe Lando Norris en Oscar Piastri door het doorbuigen van de achtervleugel ieder recht stuk konden rekenen op een soort 'mini-DRS'. Max Verstappen heeft tijdens de mediadag laten weten dat 'met één oog nog wel te zien is' wat McLaren precies doet, terwijl onder meer Red Bull Racing op duidelijkheid vanuit de FIA wacht. Als het legaal is, dan heeft Christian Horner al laten doorschemeren dan Red Bull de richting van McLaren moet volgen met eveneens meer flexibele vleugels. De FIA heeft op navraag van deze website laten weten momenteel 'de data en aanvullende bewijzen uit Baku te analyseren' om te bepalen of een ingreep gedurende het jaar nodig is.

Intussen is McLaren zich van geen kwaad bewust, zo laat Rob Marshall tijdens een technische mediasessie in de paddock weten. "Het is vleiend. Natuurlijk geldt: des te verder naar voren je rijdt, des te meer je onder een vergrootglas ligt. Ieder team beoordeelt of zijn eigen auto overal aan voldoet. Dat doen wij, net als alle andere teams. We werken met de FIA samen om te bekijken wat grijze gebieden zijn en wat ze van bepaalde onderdelen op de auto denken. Op basis daarvan gaan we verder. Iedereen heeft zijn of haar mening, maar wij werken met de FIA samen om er zeker van te zijn dat onze auto legaal is. Zolang de FIA tevreden is, is dat de enige mening waar we ons druk om maken."

De van Red Bull overgekomen Marshall laten weten dat er voortdurend contact is met de FIA, onder meer over de veelbesproken achtervleugel met de 'mini-DRS'. "Het is een continu gesprek met de FIA. Het gaat week in, week uit en zelfs dag in, dag uit over verschillende onderwerpen van de auto. Dat gesprek is dus altijd gaande, al wil ik niet ingaan op welke aspecten precies."

McLaren wijst ook naar andere teams in de pitstraat

Marshall weerspreekt ook dat McLaren veel meer de limiet opzoekt dan andere teams. Op de vraag van de Nederlandse tak van Motorsport.com of hij verbaasd is dat andere teams niet zover gaan als McLaren en eerst willen wachten op de FIA, reageert Marshall: "Ik zou niet zeggen dat anderen er minder gebruik van maken dan McLaren. Ik zou ook niet zeggen dat McLaren het echt uitbuit. Ik denk dat iedereen kijkt naar het design van hun vleugels op de manier die hen het beste past. Maar op de één of andere manier praten we op dit moment alleen over die van ons. Maar iedereen kan de vleugels van andere teams ook zien. Ik denk niet dat wij de enigen zijn die onder een vergrootglas liggen."

