FIA grijpt alsnog in, McLaren moet controversiële achtervleugel aanpassen

De FIA heeft aan McLaren gevraagd om de controversiële achtervleugel die na de Grand Prix van Azerbeidzjan onder een vergrootglas is komen te liggen, aan te passen. Op onboardbeelden was goed te zien hoe de vleugelelementen op hoge snelheden doorbogen, waardoor Lando Norris en Oscar Piastri op elk recht stuk een 'mini-DRS' hadden. Een woordvoerder van de FIA bevestigt in Singapore aan de Nederlandse tak van Motorsport.com dat McLaren specifiek deze low-downforce vleugel moet aanpassen.

Het ontwerp is weliswaar door alle statische tests met de gewichten en Newton-krachten gekomen, maar de opening die ontstaat, is volgens de autosportfederatie niet in de geest van het technische reglement. Dat is altijd een grijs gebied, aangezien teams de vleugels zo ontwerpen dat ze de FIA-tests doorstaan maar dat ze in de praktijk veel meer kunnen flexen en dus een aerodynamisch voordeel opleveren. Doordat het slechts één team uit de pitstraat betreft en doordat het verbaal aan McLaren is gemeld, volgt er geen technische richtlijn of formele aanpassing van het reglement.

McLaren was zich van geen kwaad bewust

Eerder op de dag liet McLaren bij monde van Rob Marshall nog weten zich geen zorgen te maken. "Het is een continu gesprek met de FIA. Het gaat week in, week uit en zelfs dag in, dag uit over verschillende onderdelen van de auto. Dat gesprek is altijd gaande, al wil ik niet ingaan op welke aspecten precies." McLaren kaatste de bal juist terug door ook naar andere teams in de pitstraat te wijzen. "Ik zou niet zeggen dat anderen er minder gebruik van maken dan McLaren. Ik zou ook niet zeggen dat McLaren het uitbuit. Ik denk dat iedereen kijkt naar het design van hun vleugels op de manier die hen het beste past. Op de één of andere manier praten we op dit moment alleen over die van ons. Maar iedereen kan de vleugels van andere teams ook zien. Ik denk niet dat wij de enigen zijn die onder een vergrootglas liggen."

Een uur na de eerste vrije training bleek de vlag er echter anders bij te hangen en moet McLaren de vleugel in kwestie alsnog aanpassen. De FIA verduidelijkt dat het specifiek om het ontwerp van de low-downforce achtervleugel gaat, dus die in Baku is gebruikt. Het raakt het team uit Woking niet in Singapore, aangezien elke formatie daar een high-downforce variant gebruikt. Het is wel de duidelijkheid vanuit de FIA waar andere teams op hebben aangedrongen. Zo hadden onder meer Max Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner al laten weten dat zij de lijn van McLaren zouden volgen als het wel toegestaan zou zijn.