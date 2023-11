F1-stewards eisen actie van FIA: "Nieuwe oplossing track limits nodig"

Dit harde oordeel van de stewards volgt op een onderzoek na het 'right to review'-protest van Haas tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Haas had met Nico Hülkenberg een plek kunnen stijgen, nadat het Amerikaanse team het overschrijden van track limits van Alexander Albon, Logan Sargeant, Sergio Perez en Lance Stroll bij de stewards onder de aandacht bracht. Volgens Haas kwamen die vier coureurs meermaals met vier wielen buiten de baan, maar bleef dit keer op keer onbestraft. Het protest is afgewezen, omdat Haas de zaak baseerde op beeldmateriaal dat op dat moment al beschikbaar was en dus niet significant, nieuw en relevant en nieuw was.

Hoewel de zaak nu gesloten is, geeft de FIA toe dat de controle op overschrijdingen tekortschiet. In de uitspraak van de zaak van Haas erkennen de stewards dat de FIA niet in staat is om de huidige normen te handhaven op de manier waarop dat zou moeten. Ze vragen daarom om snel met een oplossing te komen voor deze 'volstrekt onbevredigende' afhandeling. "Gezien het feit dat stewards bewijsstukken hebben gezien die laten zien wat mogelijke overtredingen van track limits lijken te zijn in bocht zes, vinden ze hun onvermogen om de huidige standaard voor track limits voor alle coureurs op de juiste manier te handhaven volstrekt onbevredigend en vragen dan ook aan alle betrokkenen om snel met een oplossing te komen om een herhaling van dit probleem te voorkomen."

Het blijkt dat de CCTV-camera in bocht zes op het Circuit of the Americas, die samen met onboard-beelden werd gebruikt om mogelijke overschrijdingen van de limieten op het circuit te controleren, geen duidelijk zicht had op de knik. De kwestie van track limits steekt het hele seizoen al de kop op. In Oostenrijk stuitte de FIA op meer dan 1200 gevallen. Als gevolg daarvan krijgt die baan, ondanks eerdere aanbevelingen van het bestuursorgaan, maar die door de Red Bull Ring zelf werden geweigerd, nu grindbakken voor 2024. In Qatar werden de witte lijnen in de nacht dikker geschilderd om duidelijker te laten zien waar de limieten lagen.

"Of het probleem op de juiste manier wordt aangepakt door betere technologische oplossingen, aanpassingen aan het circuit, een combinatie daarvan of een andere regelgeving en handhavingsnorm, laten de stewards over aan degenen die beter in staat zijn om dergelijke beoordelingen te maken", aldus de stewards. "Op basis van de timing van deze beslissing is het echter duidelijk dat een volledige oplossing praktisch gezien dit jaar niet mogelijk is. Maar gezien het aantal verschillende circuits waar zich dit seizoen aanzienlijke problemen voordeden met de limiet op de baan, en gezien het feit dat de FIA samen met de circuits al aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, moeten er voor de start van het seizoen 2024 verdere oplossingen worden gevonden."

Het oprichten van het Remote Operations Centre (een soort VAR, red.) in Genève zorgde er al voor dat het vaststellen van overschrijden al sneller gedaan kan worden, terwijl het aantal mensen dat mogelijke overtredingen tijdens de race in de gaten houdt, is verhoogd.