FIA wijst protest Haas F1 af, uitslag GP van Verenigde Staten blijft staan

Tijdens het Formule 1-weekend in Brazilië werd bekend dat Haas protest had ingediend tegen de uitslag van de Grand Prix in Austin. Het Amerikaanse team was van mening dat de overschrijdingen van track limits in de zesde bocht onzorgvuldig gecontroleerd waren, dankzij een camera die niet naar behoren werkte. Naar verluidt zou Sergio Perez daar 21 keer met vieren wielen buiten de witte lijn zijn gekomen, maar de Red Bull-coureur kreeg geen straf. Ditzelfde gold ook voor diverse andere rijders. Reden genoeg voor Haas om naar de FIA te stappen.

De uitslag zou eerst 8 november komen, maar werd met een dag uitgesteld omdat de stewards meer tijd nodig hadden om het nieuwe bewijs te bekijken en te beoordelen. Het verzoek tot 'right of review'-procedure is echter afgewezen. Er is gekeken naar beelden aan boord van de auto's van Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant, Perez en Aston Martin-man Lance Stroll. Na uitgebreid onderzoeken komen de stewards tot de conclusie dat het nieuwe bewijs niet relevant genoeg is om de uitslag te herzien. "Daarom wordt de 'right of review' afgewezen, aangezien er geen nieuw significant of relevant bewijs door Haas is aangeleverd", meldt de FIA in het document.

In het geval van een herziening zou een straf voor Sargeant betekenen dat Haas-coureur Nico Hülkenberg naar de tiende stek zou doorstoten en dus een punt zou pakken. Het zou overigens de tweede keer zijn dat de FIA aan de uitslag van de F1-race in Austin zou gaan sleutelen. Een aantal uur na de Grand Prix liet de internationale autosportbond weten dat de auto's van Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Ferrari-rijder Charles Leclerc niet door de technische keuring waren gekomen. De skid blocks op de vloeren van zowel de W14 als SF-23 waren te versleten. Hierdoor kon het duo op diskwalificatie rekenen, waardoor McLaren-man Lando Norris naar de tweede plek opschoof en Carlos Sainz namens de Scuderia het podium completeerde.