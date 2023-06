F1-stats: GP Canada, het toneel van de langste F1-race ooit

De allereerste Grand Prix van Canada stond in 1967 op de Formule 1-kalender. Het Formule 1-circus reisde toen af naar Mosport Park voor acht races. Twee races werden er verreden op het Circuit Mont-Tremblant, maar uiteindelijk zijn verreweg de meeste races in Montreal verreden: 41. Valtteri Bottas heeft op het 4,361 kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve het ronderecord - de snelste raceronde dus - in handen dankzij een rondetijd van 1.13.078, genoteerd in de Mercedes W10 in 2019. Het circuit in de provincie Quebec was in 2011 het toneel van de langste Formule 1-race ooit, dankzij een onderbreking vanwege hevige regenval. Jenson Button won toen na 4 uur, 4 minuten en 39 seconden de race.

Het Circuit Gilles Villeneuve biedt dankzij de muren een flinke uitdaging voor de coureurs. Dat blijkt ook uit het feit dat de kans op een safety car, op basis van de afgelopen zes races op dit circuit, op 50 procent ligt. Ook is er 50 procent kans dat de wedstrijdleiding de virtuele safety car moet inzetten vanwege een incident. Vorig jaar vonden er, ondanks het schaarse aantal inhaalplekken, 51 inhaalacties plaats op de baan, waarbij met name de laatste chicane met de beruchte Wall of Champions dankzij de DRS-zone een goede mogelijkheid biedt.

Een goed begin is het halve werk, ook op het Circuit Gilles Villeneuve. In de 41 voorgaande edities van de Canadese Grand Prix eindigde de polesitter 26 keer op het podium, waarvan er 20 in zeges werden omgezet. Kijken we naar de periode 2011-2022, waarin - dankzij het coronavirus - tien races zijn verreden, zien we dat de polesitter er zes keer met de overwinning vandoor ging. In slechts één van die tien gevallen leverde de pole-position géén podiumplek op: Sebastian Vettel greep in 2012 mis en werd vierde. De afgelopen jaren gingen de pole-positions enkel naar Ferrari, Mercedes en Red Bull. Max Verstappen pakte in 2022 nog de eerste startplek en verzilverde die ook met de zege. Het is een kort circuit, waardoor de verschillen in de kwalificatie ook vaak klein zijn. Het gemiddelde verschil tussen de polesitter en de nummer twee ligt op 0,258 seconde. Wel is het van belang voor de polesitter om een goede start te hebben: de run naar bocht 1 bedraagt slechts 186 meter.

Ook de zeges zijn de afgelopen jaren verdeeld over de drie eerder genoemde teams, Ferrari, Mercedes en Red Bull. Lewis Hamilton is van de huidige coureurs de succesvolste in Canada: de zevenvoudig wereldkampioen wist de race maar liefst zeven keer te winnen. Hij staat daarmee op gelijke hoogte met Michael Schumacher, die ook zeven keer zegevierde in Montreal. Bovendien is de Brit een van de drie coureurs die erin slaagde om twee keer op rij te winnen. Max Verstappen zou daar als meest recente winnaar van de race in kunnen slagen en zou daarmee de vierde in het rijtje worden, naast Hamilton, Schumacher en Alan Jones.

De Canadese Grand Prix leverde enkele spannende races op met kleine winstmarges. In 2000 mocht Schumacher met 0,174 seconde verschil ten opzichte van Ferrari-teamgenoot Rubens Barrichello zich winnaar noemen. Een stuk minder spannend was het in 1983. René Arnoux domineerde toen en kwam met een riante voorsprong van 42 seconden als eerste over de streep.

Veel ogen zijn dit weekend gericht op Verstappen. De Nederlander kan hier zijn 41ste Formule 1-zege pakken, waarmee hij op gelijke hoogte zou komen met Ayrton Senna. Dat zou meteen de honderdste zege van Red Bull Racing in de Formule 1 zijn. Mocht Verstappen de race winnen, dan kan hij bovendien rekenen op een gunstige statistiek. De winnaar van deze race zou namelijk in 19 gevallen ook het kampioenschap winnen. De kampioenschapsleider na de Grand Prix van Canada, wat Verstappen hoe dan ook zal blijven door zijn voorsprong van 53 punten, heeft in 27 van de 41 gevallen de titel in datzelfde jaar veroverd.

