F1-update: Red Bull accepteert reden Verstappen, Perez ontkent bewuste crash

De mediadag in Abu Dhabi draaide vorig jaar volledig om de bloedstollende finale die op het Yas Marina Circuit op het programma stond. Een jaar later niets van dat alles. Nee, de Braziliaanse Grand Prix stond nog centraal. Max Verstappen weigerde Sergio Perez in de slotronde voorbij te laten en had daar naar eigen zeggen zijn 'redenen' voor. Alhoewel veel wijst op Q3 in Monaco (telemetrie en onboardbeelden bijvoorbeeld) blijft die reden intern. Wel heeft Red Bull Racing donderdag laten weten dat de uitleg van Verstappen is geaccepteerd en dat het team fouten heeft gemaakt.

De eerste fout is dat Verstappens reden in Mexico al is besproken met de kopstukken van het team, maar dat hij desondanks de vraag kreeg via de boordradio waardoor de hele kwestie publiekelijk is geworden. Een tweede fout, zo erkennen de hoofdrolspelers, is dat de angel er niet eerder uit is gehaald. Zo sprak Verstappen Mexico met de teamleiding, maar zat Perez daar niet bij. Een gesprek met vier man - Horner, Marko, Perez en Verstappen - volgde pas na de race in Brazilië. In dat gesprek is de lucht pas geklaard. Of de onderlinge relatie nog net zo sterk is als dat die in Abu Dhabi vorig jaar was, kan alleen de praktijk uitwijzen. Verstappen denkt zelf echter van wel. "Ik heb geen problemen met Checo en is het vooral belangrijk dat we goed met elkaar gesproken hebben."

Een klasse apart: Reserveer hier hét F1-boek over seizoen 2022

Deze hele kwestie komt natuurlijk uitgebreid aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, die ditmaal overigens extra lang is. Daarin ook aandacht voor het finaleweekend van 2022. Mercedes zit na de overwinning van George Russell in een goede flow, al wees George Russell donderdag stellig naar Red Bull als favoriet in Abu Dhabi. De langzame bochten in combinatie met lange rechte stukken zou goed bij de RB18 moeten passen. Ferrari hoopt ook een aardig woordje mee te spreken, al gaat het daar vooral over de teambaas. Hoe reageren de coureurs op alle geruchten over Mattia Binotto en zijn er signalen dat Frederic Vasseur het stokje daadwerkelijk overneemt in Maranello?

Het passeert de revue in de video bovenaan deze pagina, net als het afscheid van Sebastian Vettel. Coureurs haalden donderdag warme herinneringen aan hem op, waarbij Verstappen verwees naar zijn zware crash in Silverstone 2021. Ook Vettels maatje Mick Schumacher moet (voorlopig) het veld ruimen. De Duitser wordt bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg, maar wil wel dicht bij de sport blijven. Mercedes en op langere termijn Audi zijn opties daarvoor, terwijl Daniel Ricciardo juist in gesprek is met Red Bull Racing om daar reservecoureur en ambassadeur (demoruns) te worden.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!