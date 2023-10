F1-performance coach legt uit waarom GP van Qatar zo zwaar was

De Grand Prix van Qatar was voor de Formule 1-coureurs een loodzware. Veel coureurs hadden te maken met fysieke problemen. Zo moest Logan Sargeant zijn Williams terug de pits in sturen omdat hij ziek werd, kon zijn teamgenoot Alexander Albon na de race nauwelijks eigenhandig uit de wagen stappen en gaf Esteban Ocon over in zijn helm tijdens de race. Sam Village, performance coach die gewerkt heeft met onder andere Daniel Ricciardo en nu samenwerkt met Zhou Guanyu, legt in de Sky F1 Podcast uit waarom het zo zwaar was.

"Ik heb gehoord dat dit de zwaarste omstandigheden waren die iedereen ooit heeft meegemaakt", vertelt Village, die ook opmerkt dat op verschillende momenten coureurs - waaronder Lance Stroll - flauwvielen tijdens de race van de hitte. Temperaturen konden oplopen tot vijftig graden. "Ik heb het er met de trainer van Zhou over gehad - die ook met Felipe Massa gewerkt heeft tijdens zijn carrière - en hij vertelde dat hij het nog nooit zo heet heeft gezien. Ook heb ik met de trainer van Carlos [Sainz] gesproken en hij legde uit dat de droge hitte overdag ervoor gezorgd heeft dat de luchtvochtigheid ondraaglijk is geworden." Het was ook opmerkelijk dat de F1-race in oktober werd gereden, want het WK voetbal in het Emiraat werd bijvoorbeeld in de winter gespeeld. "We kunnen wel begrijpen waarom dat was", aldus de performance coach.

Voor sommige F1-fans was het opmerkelijk dat de topfitte coureurs de race niet goed konden verteren, maar Village heeft daar een eenvoudige verklaring voor. "De omstandigheden waren zo zwaar en als we elk jaar meerdere races zoals deze zouden hebben, kunnen we ons beter voorbereiden", vertelt de performane coach. "Maar in het schema die de coureurs hebben is het heel moeilijk voor een coureur om zich voor te bereiden op een race met zulke andere omstandigheden."

Circuit ook erg uitdagend

Naast het feit dat goed voorbereiden niet mogelijk is, is ook het circuit zelf een onderdeel van de zware omstandigheden. "Er zijn daar veel high-downforce bochten waar ze met hoge snelheid doorheen gaan. Als ze door zulke bochten heen gaan, dan spannen de coureurs zich aan en houden ze hun adem in", vertelt Village. "Hun ademhaling is dan gelijk aan hoe ze ademen tijdens hun slaap, terwijl de hartslag rond de 150 en 180 zit. Ze komen in een soort van zuurstoftekort terecht. Ook krijgen ze ongeveer 3 tot 5 G te verwerken per bocht." Volgens Village is het indrukwekkend dat de meeste coureurs aan de finish konden komen: "Het is te vergelijken met een Iron Man-wedstrijd lopen in Hawaii."

De FIA heeft aangekondigd te kijken hoe dit in de toekomst te voorkomen, iets wat Village alleen maar kan toejuichen, zeker gezien het feit dat Stroll tijdens de race een paar keer zijn bewustzijn verloor. "Ik denk dat als we het over zulke situaties hebben, dat er wat moet gebeuren", zegt de performance coach. "Het gebeurt vaker dat mensen flauwvallen van de hitte, dus er moet zeker naar gekeken worden."

