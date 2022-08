F1-motorstraffen 2022: 19 van de 20 coureurs al op de limiet

Voor sommige Formule 1-coureurs wordt het de tweede seizoenshelft nog spannend of er gridstraffen geïncasseerd moeten worden vanwege een motorwissel. Bijna elke rijder hangt een straf boven het hoofd, omdat hij met een of meerdere onderdelen de limiet al heeft bereikt. Slechts één coureur zit met nog geen enkel component aan de limiet en dat is McLaren-coureur Daniel Ricciardo. Aan de andere kant hebben al zeven rijders een gridstraf gehad of zijn ze uit de pitstraat gestart. Fernando Alonso leidt de dans en is tot nu toe twee keer bestraft: in Spanje en Oostenrijk.

Charles Leclerc was de pineut in Canada, terwijl Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz in Frankrijk aan de beurt was. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly kreeg straf in Hongarije. Ploegmaat Yuki Tsunoda ontving in Montreal een straf. Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas moest op de Red Bull Ring naar achteren, terwijl Haas-coureur Kevin Magnussen op Paul Ricard zich bij de al bestrafte coureurs voegde.

De strijd om het wereldkampioenschap wordt mogelijk beïnvloed door dergelijke straffen. Leclerc zit al op of boven de limiet bij alle negen elementen. Max Verstappen zit bij zes componenten op de grens: interne verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en met de elementen binnen en buiten de versnellingsbak. Sergio Perez, de andere Red Bull-man, zit bij vijf elementen op het randje. Bij beide componenten voor de versnellingsbak en de batterij zit de Mexicaan nog veilig. Red Bull Racing en McLaren zijn de enige twee teams die met sommige onderdelen nog op één stuk zitten. Dat geldt voor de elektronica en de energieopslag, al zit Perez met de elektronica dus op het randje.

De situatie van Ricciardo - op zijn positie bij McLaren na - is het beste. Hij kan en mag elk element nog een keer vervangen zonder straf. In het geval van de uitlaat kan hij zich in de resterende negen races nog zes keer een wijziging veroorloven. Sebastian Vettel zit met de MGU-K, energieopslag en elektronica aan de limiet. Zijn goede vriend Mick Schumacher overal, behalve bij de uitlaat.

Tekst gaat verder onder de tabel